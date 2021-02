“Salta mucho mi nombre en cualquier parte que me voy porque soy un delincuente, pero yo ya me dejé de eso, es parte del pasado. Tengo fama de matar, pero soy inocente”, sostuvo a Telefuturo.

Mencionó que vino a Asunción para seguir un tratamiento, ya que tiene piedras en la vesícula. “Todo es mentira, demostré mi inocencia y salí. No quiero más que me involucren, de todas las cosas que hice en mi pasado ya me dejé”, insistió.

Pidió a la prensa investigar y averiguar quiénes verdaderamente son responsables del hurto agravado ocurrido recientemente.

“Soy un tipo honesto y tranquilo”, señaló al tiempo de justificar que contaba con una cédula de otra persona porque supuestamente al presentar la suya en cualquier barrera policial tiene problemas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el hombre en el marco de la investigación de un asalto ocurrido en Caacupé, donde ya se detuvo a otro hombre. Este último brindó información sobre la ubicación de González, según el reporte policial.

Los intervinientes hallaron el móvil que fue utilizado para el atraco, mientras que, en frente de la vivienda en cuestión, se dio con el ahora detenido.

González cuenta con frondosos antecedentes por otros hechos punibles. Los más recientes se denunciaron en Caacupé, un robo a un domicilio de G. 10 millones y en Itá una mujer denunció que le robaron G. 150 millones cuando salía de retirar el dinero de un banco.

Roque Pyguasu es considerado por los agentes policiales como uno de los principales asaltabancos que actúan en nuestro país.