Sospechoso de crimen en seccional fue liberado por falta de pruebas

La fiscala del caso, Alma Zayas, informó que el principal sospechoso fue liberado porque no se tiene hasta ahora un nexo causal entre el autor y el hecho, es decir, una vinculación directa con el asesinato de Luis Presentado González, de 58 años, que fue encontrado en el patio de la seccional colorada 10.

En ese sentido, dijo que si bien se había encontrado un pantalón con sangre perteneciente al sospechoso, durante una inspección se corroboró que el hombre tenía una herida de 2 centímetros en la mano y no registraba ningún golpe, por el contrario de la víctima, que falleció por un politraumatismo de cráneo.

Asimismo, explicó que el hombre se habría cortado la mano al meter la mano en el bolsillo, donde tenía un cuchillo, ya que se dedica a pelar choclo en el Mercado 4. Esto, según el relato de una testigo, quien supuestamente facilitó azúcar al hombre.

Entre tanto, la fiscala aclaró que aún queda pendiente el cotejo de las muestras de sangre de la prenda con el ADN de la víctima. No obstante, aclaró que el hombre no ha sido descartado del proceso, pero que no pudo imputarlo por falta de elementos.

De la misma manera, contó que el Ministerio Público ya cuenta con las filmaciones del circuito cerrado de un estacionamiento que se encuentra frente a la seccional colorada, el cual será analizado por peritos.

Tanto el fallecido como el sospechoso se reunían en la seccional para ingerir bebidas alcohólicas, mientras que el jeans ensangrentado fue encontrado a solo 200 metros de la seccional colorada.

La víctima fatal se encontraba con el cuerpo semidesnudo y registraba varios golpes en el rostro y una herida en la cabeza.