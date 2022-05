Soledad Núñez insta a recuperar la política que hoy "está secuestrada"

La ex ministra Soledad Núñez lanzó este sábado su precandidatura a las presidenciales del 2023.

En ese sentido, la ex ministra dejó en claro que “la política que hacen jamás ha sido y nunca será una política para el beneficio personal o sectorial”, en comparación a las últimas administraciones coloradas.

“Esa es la verdadera política que tenemos que recuperar de manos de quienes la tienen secuestrada. La política no es un instrumento para retener el poder sin importar los costos en el proceso”, reforzó.

Núñez dejó en claro que su candidatura a la presidencia “tiene como único destino la transformación profunda del Paraguay”.

“Tres semanas atrás confirmaba mi candidatura a la presidencia y hoy me pone muy feliz estar acá y saber que hay muchos corazones que quieren lo mismo para nuestro país”, expresó.

Además, indicó que nunca hizo política partidaria o electoral, pero que “toda su vida hizo política en el servicio de los barrios vulnerables o en la actividad gremial”.

“Ustedes también hacen política, y no solo por estar esta noche acá, hacen política cuando les molesta y les indigna la situación pública que vive nuestro país, cuando no se conforman con la situación que tenemos, cuando tienen la capacidad de vencer a la in diferencia y a la indolencia”, manifestó. Además, enfatizó que la política tiene como esencia el servicio para construir el bien común.

Lea más: Soledad Núñez disputará por la presidencia dentro de la concertación

Crimen organizado y corrupción

La ex titular de la entonces Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat (Senavitat) –ahora Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)– también dedicó unas palabras a la difícil situación que atraviesa Pedro Juan Caballero, tras el fatal atentado que sufrió el intendente José Carlos Acevedo.

“Ese no es el Paraguay que queremos y a las organizaciones criminales les decimos que no les tenemos miedo, que existe una fuerza poderosa en el Paraguay y que no nos vamos a rendir”, afirmó y lamentó la normalización de los crímenes por encargo.

El intendente pedrojuanino falleció luego de luchar por varios días por su vida. El jefe comunal fue atacado a tiros por sicarios.

Por otro lado, señaló que vivimos en un país que no tiene capacidad de garantizar agua potable a toda la población, pese a los recursos y apuntó a que esto es la representación “del fracaso de la policía nacional”.

Sobre el punto, recordó que con la llegada de la pandemia del Covid-19 quedaron al descubierto lo peor de la gestión pública y que a muchos no les importó apropiarse de los recursos, a pesar de los momentos difíciles.

“Unos pocos prefirieron mantener sus privilegios y estoy segura que ustedes me entienden, porque todos hemos padecido la inexistencia de un sistema de protección social. Todos nosotros hemos trabajado para asegurar que la comida no falte”, prosiguió y resaltó la organización ciudadana en el peor momento de la pandemia, “en un país donde el sistema de salud no funciona”.

“Hay que decir la verdad, acá no fue el Gobierno, fueron los ciudadanos y las ciudadanas que se organizaron para llevar adelante las miles de ollas populares en cientos de asentamientos en nuestro país”, aseveró Núñez.

Un escenario difícil

Soldad Núñez reconoció que el escenario político es difícil, pero aseguró que "seguirá luchando día y noche por el Paraguay que nos merecemos".

Ya casi al terminar su discurso, manifestó que "las etiquetas no van a ganar" porque cuentan con "la madurez suficiente para identificar cuáles son las prioridades".

Núñez estuvo al frente de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) durante el gobierno de Horacio Cartes y lanzó su precandidatura a la presidencia dentro de la concertación de los partidos de oposición.

Las elecciones internas en las que se elegirá a los candidatos a presidente y vicepresidente de la concertación se realizarán el próximo 18 de diciembre, mediante el voto directo, libre, igual y secreto de los ciudadanos titulares de ejercer el derecho al sufragio activo.