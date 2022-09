"Si esta semana no sale, ya no queremos G. 560", dice camionero

Los camioneros anunciaron este fin de semana que volverán a movilizarse en el día de la inauguración de los Juegos Odesur, este sábado, si el Gobierno no cumple esta semana con la reducción de G. 560 de dos combustibles.

El abaratamiento debía ser tratado en la Cámara de Senadores la semana anterior.

"Creemos que están especulando hasta llegar a esta supuesta baja del combustible que anunció el presidente (Mario Abdo Benítez) para la quincena de octubre", dijo este lunes el representante de la Asociación de Camioneros de Tobatí, Darío Toñánez, a Monumental 1080 AM.

"Si ya no hay ahora, para qué vamos a aceptar los G. 560. Si esta semana no sale, sí vamos a estirar la próxima semana. Ya no queremos G. 560", prosiguió el dirigente.

Varios sectores mantendrán una reunión esta jornada para tratar el tema y definir qué postura se tomará definitivamente.

Luego de cincos días consecutivos de protestas de gremios camioneros, conductores de plataformas, transportes públicos y deliverys llegaron a un acuerdo con el Gobierno para reducir el precio del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos en G. 560 por litro para toda la población.

Los senadores José Pakova Ledesma y Carlos Zena, ambos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presentaron una propuesta legislativa al respecto, la cual debía ser planteada sobre tablas en la Cámara de Senadores el jueves último, pero tal situación no se dio.

El ministro del Interior, Federico González, por su parte, advirtió que si los camioneros deciden movilizarse en Asunción durante las actividades de los Juegos Odesur, el Gobierno tomará medidas.

Toñánez anunció el sábado último que harán una gran manifestación el día de la inauguración de los Juegos Odesur 2022, el próximo sábado 1 de octubre, en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco, luego de que el Gobierno no cumpliera con la reducción.