Camioneros se manifestarán en apertura de Juegos Odesur

“Conocen todas las mentiras del Gobierno, todo lo que se habló y no se cumplió. Dilataron otra vez la solución, creemos que fue un movimiento del Gobierno para levantar nuestras medidas nomás y pelotear la situación en el Congreso. Eso es lo que ocurrió, una peloteada, no puede ser que hasta el día de ayer ciertos senadores no sabían de este proyecto de ley. Es una vergüenza”, afirmó ofuscado Toñánez.

Criticó que el proyecto para la rebaja presentado en el Congreso no contenía lo acordado con el ministro del Interior, Federico González, quien fungió de interlocutor del Gobierno con los camioneros, y “se dio a entender que esto era un subsidio” cuando en principio “se habló de una reinversión en Petropar, lo que no se vio en el proyecto”.

MÁS. Igualmente, señaló que González les anunció que se utilizaría la mitad de los aportes intergubernamentales de Petropar, G. 100.000 millones, durante tres meses o hasta que se agoten, y que se aprovecharía ese lapso para concretar otra rebaja en octubre, pero la iniciativa legislativa presentada estipulaba G. 54.000 millones.

Toñánez añadió que llegarán como puedan hasta la capital. “Somos conscientes de que no nos dejarán entrar con camiones, pero hasta donde podamos ingresaremos, con mucha gente, Tobatí en pleno se está preparando para ir, todos los sectores afectados también, como quienes trabajan en las plataformas, mototaxis, deliverys, los autoconvocados, transportes escolares, los tumberos de Central, ladrilleros de Itauguá, Itá, Capiatá, muchísima gente. Vamos a ir a hacer ruido, queremos desenmascarar a este Gobierno mentiroso”, expresó.

Avisó que si no se plantean soluciones al conflicto “la medida se mantiene”, y alentó al Senado a buscar una salida. “Lo más triste es que la mayoría de los senadores desconocían el proyecto de ley, evidente que fue un proceso para dilatar el asunto y jodernos. Nos sentimos engañados”, lamentó.



Los transportistas anunciaron ayer que volverán a manifestarse y que un día de reclamo será en la inauguración de los Juegos Odesur, para mostrar a nivel internacional que el Gobierno “miente”.



Crisis se buscó resolver con anuncio deuna reducción

El ministro del Interior, Federico González, fue el encargado de anunciar un proyecto de ley para lograr la reducción de G. 560 en los dos combustibles de Petropar, información que sirvió para que los camioneros dejen de manifestarse. Sin embargo, la iniciativa legislativa fue presentada por el senador José Pakova Ledesma y no por el Ejecutivo. Además, si bien en principio se aseguró que el plan normativo se trataría el jueves pasado, tal cosa no ocurrió, e incluso varios legisladores se desentendieron de la propuesta, cuestionando que la intención era aprobar un nuevo subsidio a dos combustibles de la petrolera estatal, dejando desconcertados a los transportistas.



1.500

guaraníes es lo que los camioneros exigían de descuento en los combustibles al iniciar las manifestaciones.



560

guaraníes de disminución en dos carburantes es lo que prometió el ministro del Interior, Federico González.