Serie Súbete a mi moto será un viaje nostálgico y musical en el tiempo

Luego de que la productora Mary Black terminara de hacer la serie Hasta que te conocí (2016) del fallecido ícono de la música mexicana Juan Gabriel, sentía que no podría encontrar una historia más interesante que la de él y renunció a las historias de solistas.

Así emprendió un arduo viaje de investigación sobre agrupaciones hasta que llegó a Menudo, una banda cuyo concepto consistía en rotar a niños y jóvenes con el paso del tiempo para mantener el aspecto infantil y fresco en la banda.

"La historia de Menudo involucraba a 33 integrantes en un espacio de 20 años y me pareció sumamente interesante explorar esa vida de 33 individuos que pasaron por el grupo por diferentes décadas todos bajo la creación de Edgardo", asegura la creadora.

La investigación fue larga pues Black se encargó de hablar con Edgardo (productor musical), José Luis Vega (coreógrafo y director creativo del grupo) y los 33 integrantes que pasaron por los escenarios.

"Lo quisimos hacer lo más verídico posible en el sentido en el que lo quisimos grabar en los dos lugares más importantes para la banda que eran México y Puerto Rico", dice Leonardo Zimbron, productor mexicano, que también recordó el histórico concierto de la banda en el Estadio Azteca en México.

Viaje al pasado

Mary Black cuenta que ella no es de la generación de Menudo, pero Zimbrón sí, es por eso que uno de los retos que se propuso en esta serie fue transportar a los espectadores a años pasados.

"Yo crecí en los 80 y en los 90, el reto era retratar todo eso en una historia muy bien contada, pero que además estuviera bien producida la ambientación, el vestuario, la escenografía y el maquillaje para que te hablaran de ese momento y fue muy rico porque los equipos hicieron un trabajo estupendo", confirma.

Según asevera, cada detalle de la producción está tan cuidado que no hay ningún elemento que no corresponda a la época y está convencido de que "los que no lo vivieron van a ver el pasado y los que sí van a tener una nostalgia que no se imaginan".

Interpretar personas reales

El elenco de la serie que llega a las pantallas el 9 de octubre por Amazon Prime Video tiene como protagonistas a Yamil Urena, Josette Vidal, Sian Chiong, Rocío Verdejo, Braulio Castillo y Marisol Calero.

Jossette Vidal da vida a Julieta Torres, una joven periodista que no entiende el fenómeno que fue en su momento la banda y que se encargó de investigar de la voz de Edgardo su historia de Menudo.

Desde su punto de vista, ella representa a las nuevas generaciones que conocerán la historia de estos niños de los años 80.

"Ella es el hilo conductor que va llevando la historia y que tiene esta curiosidad y el impulso de saber quién fue Menudo, qué fue ese fenómeno musical que todavía esta vigente", dice Vidal.

Por su parte, Rocío Verdejo dará vida a Renata. Ella simboliza el amor incondicional de las fanáticas hacia la banda. "Sin estas niñas la 'menudomanía' no hubiera sido posible", afirma la actriz.

Asimismo, Yamil y Sian tuvieron la oportunidad de conocer en persona a sus personajes y eso les dio la facilidad de dar una interpretación más verídica de estos.

"Edgardo Díaz es un ser humano brillante, una persona que creció y lo dio todo para hacer que su idea trascendiera y llegara a todas partes del mundo, es un personaje complejo que disfruté hacer", menciona Urena.

Sian dio vida a José Luis Vega "Joselo", un personaje que él caracteriza como maravilloso, tierno y lindo.

"Era una persona muy importante para que toda esa maquinaria funcionara y repercutió en el estilo y la imagen de Menudo. Lo conocí en persona y es más maravilloso de lo que se puede leer en el guion", menciona.

Finalmente, Mary Black resalta que los espectadores podrán mirar la parte más humana de aquellos niños entre los que se encontraban los ahora muy famosos Ricky Martín, Draco Rosa o Johnny Lozada.