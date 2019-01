Serenity se postula como la gran novedad en la cartelera

No obstante, su frustración y fracaso constante en el mar quedarán en un segundo plano cuando su ex mujer, Karen (Hathaway), aparece de repente exigiéndole que asesine a su marido, que abusa de ella.

Serenity

También llegan a las salas The Kid Who Would Be King, The Invisibles y la alemana Never Look Away.

The Kid Who Would Be King, de Joe Cornish, cuenta cómo un grupo de adolescentes se embarca en una épica aventura para frenar una amenaza proveniente de la época medieval. Esta obra, que gira en torno a la mítica espada de Excalibur y el mago Merlín, cuenta con Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Patrick Stewart y Rhianna Dorris en el reparto.

Por su parte, The Invisibles echa la vista al pasado y cuenta cómo cuatro jóvenes judíos sobrevivieron a la presencia de los nazis en el Berlín de 1943 escondiéndose a plena luz del día. Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee y Aaron Altaras aparecen en el filme.

Por último, Never Look Away, candidata al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, cuenta la historia de un pintor, desde su niñez en la Alemania nazi hasta su huida de Berlín del este en busca de su libertad como artista. La historia cuenta con Paula Beers, Tom Schilling y Sebastian Koch en el elenco.