No obstante, preocupa que la población adopte un comportamiento de relajo ante las medidas sanitarias y de protección, porque esto puede ocasionar una propagación masiva de los casos.

“Nos animamos a decir que el ritmo de contagio es aceptable (…). No debemos subestimar al virus, si nos relajamos, no vamos a ganar la batalla y así es muy frágil mantener este escenario que en menos de 10 días puede dar la vuelta”, expresó Sequera en comunicación con Monumental 1080 AM.

El alto funcionario mencionó que la preocupación actual es que la economía se debe mover, pero de forma inteligente y bajo los criterios sanitarios, de manera a avanzar en las diferentes fases y recuperar la situación económica.

Lea más: Preocupa que casos sin nexos están en urbes más pobladas, dice Sequera

En ese sentido, Sequera refirió que en caso de que la situación se complique, aplicar un “freno de mano total” será una de las últimas medidas a tomar.

“El freno no significa retroceder, es mucho más factible que un área del país avance y que otra se quede. Si es peor la situación, se puede retroceder, eso no se descarta”, agregó.

Con relación al aumento de los casos sin nexo, el director indicó que la mayoría se registró debido al "descontrol social" durante los feriados que se dieron en mayo pasado, por el Día de la Madre y las fiestas patrias.

"Vemos que los sin nexo se dieron en momentos sociales de descontrol, la gente sale del trabajo, va a su casa, invita a un asado, se reúne y ahí es cuando nos relajamos", señaló.

Nota relacionada: Emiten alerta y advierten con volver a restricciones ante disparo de sin nexos

Finalmente, Sequera dijo que en las próximas semanas se evaluará la situación actual del país de manera a determinar las siguientes medidas a tomar o si se avanzará en la fase 3 de la cuarentena inteligente.

Asimismo, pidió consciencia y respeto con relación a las personas que hayan sido diagnosticadas con el virus.