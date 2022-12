Senadores piden sesión extra para tratar derogación de convenio con la UE

El documento está firmado por los senadores Antonio Barrios (ANR), José Ledesma (PLRA), Georgia Arrúa (PPQ), Blas Lanzoni (PLRA), Enrique Riera (ANR), Fidel Zavala (PPQ), Daniel Rojas (PLRA), Carlos Zena (PLRA), Mario Villalba (PLRA), Abel González (PLRA), Salyn Buzarquis (PLRA), Octavio Schatp (PLRA).

Quieren derogar la ley

El senador liberal Abel González explicó que con la sesión extra se busca “finiquitar” la derogación del convenio antes de fin de año. Recordó que junto con otros legisladores ya habían planteado la suspensión por 12 meses del préstamo.

“Nosotros ya habíamos hecho una audiencia pública invitando a todos los sectores. Escuchamos por siete horas a todos los sectores. Todos coincidieron en no suspender, sino derogar. El titular del Senado planteó una nueva audiencia pública y eso no corresponde, tenemos vastos documentos, ya no es necesario”, dijo el senador en conversación con Última Hora.

González dijo que "la agenda globalista viene solapada”, por lo que los padres deben estar “muy atentos” sobre este tipo de temas.

El legislador liberal aseguró que de los USD 38 millones del préstamo; 21 millones serán administrados por Hacienda y USD 17 millones por la propia Unión Europea.

Media sanción en Diputados

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley por el cual se deroga un convenio con la UE, tras la presión de grupos de diferentes sectores, entre ellos, los denominados provida. Con esto, en varias escuelas públicas apeligran el almuerzo escolar, útiles y reparaciones, según distintas organizaciones, como también el MEC.

La aprobación de la derogación se dio tras una audiencia pública donde autoridades y representantes de la sociedad civil pidieron dejar sin efecto la normativa, pese a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aseguró que dichos fondos no se utilizan para el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE), que es resistido por grupos, especialmente, provida, por supuestamente implementar la ideología de género.

¿Qué implica el convenio?

Días pasados, tres senadores plantearon la suspensión de la Ley 6659/20, mientras que unos 30 diputados presentaron el proyecto para su derogación, tras haberse declarado provida y profamilia.

Se trata de un convenio con el cual se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 son 8 millones de euros.

De acuerdo con representantes del MEC, ese dinero se destina a kits escolares, alimentación, infraestructura, textos educativos, mientras que el fondo que aún no fue ejecutado también está presupuestado para lo mismo.

La especialista Euge Peroni, ex directora del proyecto Paraguay Educa, advirtió que si se suspende la vigencia del convenio con la UE, algunas escuelas públicas corren el riesgo de quedar sin almuerzo escolar, útiles o la posibilidad de reparaciones en caso de emergencia.

Señaló que la misma advertencia intentó hacer durante la audiencia pública sobre el proyecto que suspende la vigencia del convenio, pero en esa oportunidad fue abucheada por los presentes y no la dejaron argumentar.

Manifestó que la organización internacional viene haciendo donaciones a Paraguay desde 2009 y que la inversión en el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 es la cuarta que hace en el sector de la educación.