Señaló que el acuerdo se firmó en el marco de la promoción de la prevención de adicciones y aseguró que este tipo de apoyo es frecuente para la institución.

Rolón afirmó que el ex diputado, quien renunció a su banca el miércoles, no figuraba como un objetivo de la Senad al momento de rubricarse el acuerdo con la cooperativa.

“En ese momento, la Senad no le tenía a él como objetivo. Nosotros tenemos las informaciones recién desde este operativo (A Ultranza)”, dijo la ministra en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Para Zully Rolón, la inteligencia de la Senad no falló con relación a las operaciones del político colorado. No obstante, explicó que hay veces en las que otras instituciones, como la Fiscalía o la Policía, se reservan informaciones.

“Nuestra inteligencia no tenía información respecto a esta persona. Sí lo tenía otra inteligencia y no me pudieron advertir. Yo hago un mea culpa y no debo aparecer; ahora ya no quiero firmar convenios porque debo cuidarme”, expresó.

Negó aseveraciones de Celeste Amarilla

La titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, también aseguró que la institución no proporcionó a la diputada liberal Celeste Amartilla información sobre supuestos vínculos de varios diputados con el narcotráfico.

Amarilla dijo que existen otros diputados colorados vinculados al narcotráfico, entre ellos Juan Carlos Ozorio, Erico Galeano, Ulises Quintana y también Nazario Rojas. Aseguró que los datos provenían de la Senad.

"Desmiento los dichos de la diputada Celeste Amarilla, de que dimos informaciones. Desmiento con todo el respeto que ella se merece", afirmó.

Por otro lado, Zully Rolón mencionó que los audios filtrados que implican al diputado Juan Carlos Ozorio no son parte de las investigaciones de la Senad.

"El audio de ninguna manera es de la Senad. Por la manera que se escucha, me recuerda al caso de Raúl Fernández Lippmann”, refirió, al referirse a las grabaciones que salieron a luz del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio renunció tras la filtración de audios que presuntamente lo vinculan con el narcotráfico y ante la sombra de un juicio político.