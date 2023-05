Senacsa confirma cuarto foco de gripe aviar en Boquerón

Los otros dos, que fueron inspeccionados en Puerto Casado, de Alto Paraguay, y Bella Vista, de Amambay, quedaron descartados.

Los tres primeros focos se identificaron el último fin de semana en aves de traspatio en Mariscal Estigarribia, colonia Neuland y Filadelfia.

Lea también: Detectan tercer foco de gripe aviar y granjas refuerzan bioseguridad

A partir de entonces se reforzaron los protocolos de bioseguridad en la zonas detectadas.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal ya sacrificó las 48 aves con síntomas y también las sanas en el marco del plan de contingencia, debido a que el periodo de incubación es de 21 días y el virus aún puede manifestarse en los animales que hasta ahora no presentaron cuadros respiratorios.

En total se realizó el sacrificio sanitario de 124 aves, en su mayoría gallinas, aunque también hay patos, pavos y guineas.

No obstante, las granjas activaron los protocolos sanitarios pertinentes desde enero pasado, tras la emergencia declarada en la región.

Más detalles: Senacsa analiza otros posibles focos de gripe aviar en Paraguay

Desde la institución del Gobierno ante este escenario, aseguraron que el consumo de productos avícolas es seguro para la ciudadanía.

"Eso no debería crear alerta, pero siempre sometido a cocción, es muy seguro porque no consumimos alimentos crudos. El agente causal de la influenza aviar es muy sensible a las altas temperaturas y con un punto de ebullición, la desnaturalización del virus es inmediata", sostuvo al respecto el director Epidemiológico de Senacsa, Carlos Ramírez.

Para intervenir ante los posibles casos, el servicio estatal dispuso puestos de emergencia y barreras sanitarias en diferentes lugares alrededor de las áreas denominadas de emergencia, como en zonas aledañas de Mariscal Estigarribia, Boquerón y en Neuland.