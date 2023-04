Semana Santa: La pantalla chica propone varias opciones alusivas

En Telefuturo, este Jueves Santo se ofrece una rica programación que inicia con proyección de películas desde las 05:30 hasta la medianoche. El Viernes Santo comienza y finaliza en el mismo horario.

Inicia la maratón con Madre Basilea: El Salvavidas de Oro del Sinaí, Génesis: La creación y el diluvio/Génesis, Abraham, Jacob, José (Joseph), Moisés (Moses), Jesús.

El viernes la programación especial continúa con Madre Basilea (Patmos. Cuando los cielos se abrieron), Madre Basilea (Cuando el corazón de Dios se quebranta de amor), La Biblia (The Bible), Jeremías (Jeremiah), David, Salomón, partes 1 y 2, Saulo: El viaje a Damasco/Saúl, La Pasión de Cristo (The Passion of the Christ), Esther.

El Sábado de Gloria, la programación especial inicia en su primera parte con Jesús de Nazaret, a las 06:00, y finaliza con la clásica Ben Hur.

Al mediodía se interrumpe la programación especial con la emisión de Meridiano Informativo, y a las 19:45 se emite Telediario, en tanto que, a las 21:00, la programación continúa con El Conejo, seguido de Conectados.

El Domingo de Pascuas las proyecciones especiales prosiguen con las cintas El Salvador (The Savior) y Éxodo: Dioses y Reyes (Exodus: Gods and Kings).

CITA EN LATELE. La exhibición de películas especiales en Latele inicia mañana, jueves, con Sansón y Dalila. Seguidamente, se proyectará el filme Madre Teresa de Calculta.

Las propuestas de este canal siguen con Juan Pablo Segundo, Rey de Reyes y Pan del Cielo.

Las opciones de Latele para el Viernes Santo son Nerón 1 y 2, Cleopatra, Don Bosco, David y Betsabé (David and Bathsheba), Francisco de Asís (Francis of Assisi), El día en que Cristo murió (The Day Christ Died).

El Sábado Santo, en Latele, la programación especial inicia con Ester y El Rey (Esther and The King), San Pedro (Vip 2000), Pablo de Tarso (Saint Paul), Cruzada (Kingdom of Heaven) y A prueba de fuego (Fireproof).

MARATÓN EN NPY. La maratón de películas especiales de la Semana Santa en NPY comienza este Jueves Santo a las 05:00 en su primera parte, incluye la proyección de cintas como Madre Basilea. A las 06:00 se prepara la emisión especial de Marandu Ko’ê.

La proyección de cintas inspiradas en la Semana Santa sigue con la producción Cuando el corazón de Dios se quebranta, Amanece en Calcuta. Seguidamente se emitirá el programa de entretenimientos Turno Tarde.

Las películas alusivas a los días santos siguen en NPY con San Francisco y Santa Clara, luego se da paso a Misa de la Cena del Señor y Lavatorio de los pies en vivo (desde las 19:00). A continuación, se proyectará San Francisco y Santa Clara (parte 2).

Finalmente se podrá ver El misterio del padre Pío.

El Viernes Santo, en NPY, se proyecta Madre Basilea, La historia de Jacobo y José, Santa Bárbara. La maratón de cintas sigue con Fátima, Wojtyla: La investigación del papa Juan Pablo II, Renacidos.

A continuación se presenta en vivo el Vía Crucis del Vaticano, desde las 15:15, y, luego, Celebración de la Pasión del Señor en diferido, desde las 16:45.

A las 20:00, la programación especial de Semana Santa sigue con Misa Solemne de Vigilia Pascual.

La proyección de películas finaliza con los largometrajes Barrabás, Sansón y Dalila.