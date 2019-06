Se mueve ante el Santo

Para hoy, el tricampeón tiene previsto juego amistoso frente a San Lorenzo, que se pondrá en marcha desde las 7.30, en la Villa, a puertas cerradas.

Según las informaciones, se disputarían dos encuentros y la cantidad de tiempo a jugar quedaría a criterio de los entrenadores Daniel Garnero y Sergio Órteman.

El equipo titular de Olimpia sería con Librado Azcona; Sergio Otálvaro, Antolín Alcaraz, Jorge Arias y Maximiliano Olivera; Alejandro Silva, Hugo Quintana, José Leguizamón y William Mendieta; Néstor Camacho y Brian Montenegro.

Entradas. Ayer se dieron a conocer los precios de las entradas para el juego amistoso del sábado 6 de julio ante Rosario Central, desde las 18.00, en el Bosque de Para Uno. Gradería Sur socios G. 20.000 y no socios G. 30.000, Gradería Norte (Visitante) G. 30.000, Gradería Norte (Local) socios G. 15.000 y no socios G. 20.000, Platea socios G. 35.000 y no socios G. 50.000, Preferencia Lateral socios G. 50.000 y no socios G. 75.000 y Preferencia Central socios G. 70.000 y no socios G. 100.000.