Lo más llamativo de las repercusiones es que resultó positivo para la empresa Fabricato, la cual produjo el chaleco en Paraguay, cuyas ventas se dispararon, según lo confirmó el mismo propietario, Carlos Travieso, quien aseguró que tras las críticas recibieron una importante cantidad de pedidos.

El empresario calificó de “desatinadas” las palabras de la diputada, agregando que considera que no dijo lo que en realidad quería trasmitir. “Ella no midió lo que podía ocasionar. Estuvo mal la manera en la que refirió a los periodistas, secretarias y guardias de seguridad, porque lo hizo con sarcasmo. (...) No creo que la diputada haya querido decir lo que realmente dijo”, alegó.

Incluso, mediante las redes sociales la firma realizó un sorteo del chaleco.

Por otra parte, varios medios internacionales también comentaron el caso, cuestionando las expresiones de Amarilla. Es así que en un programa televisivo español criticaron duramente lo dicho por la parlamentaria, cuyas palabras calificaron como las más “lamentables” para expresar en el Congreso Nacional.

“Más allá de la polémica, del morbo, la anécdota y todo eso, me parece políticamente muy grave de esta señora. (…) Los términos que maneja, eso de los vestiditos, que la reina ha venido a ver la 'pobreza de Paraguay para ver qué limosnas más tirarnos'. Una pena”, señalaba una de las comunicadoras. Finalmente, en otro programa de TV de España, la calificaron de “amargada y machista”.

Tras la despedida de la soberana, también continuaron los comentarios en las redes sociales respecto a los calificativos con los cuales la parlamentaria se dirigió hacia el chaleco rojo que utilizó la reina Letizia en Paraguay.

“Quizá necesitemos su dinero, pero señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su clóset, no el chaleco que usaba su guardia y su secretaria”, había sentenciado Amarilla, quien antes incluso se dirigió de manera despectiva hacia Letizia: “Periodista de profesión, de la que se enamoró el príncipe y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos”, dijo tajante.

Tras la polémica y los reclamos que desató por sus expresiones, la legisladora intentó defenderse a través de Twitter, donde alegó que no se refirió como "chaleco de cuarta" y añadió: "Mis discursos no son luego para cualquiera, gente básica monocelular no va luego entender, y el sarcasmo menos, acá va mi discurso completo, a ver después cuántos entienden (SIC)".

El comentado chaleco pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y, con su utilización, la reina Letizia buscaba mostrar su apoyo a los cooperantes españoles y su labor en Paraguay.

La reina Letizia visitó el país el pasado martes 2 de noviembre y permaneció por tres días. Estuvo acompañada en todo momento de Pilar Cancela, secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, y otras autoridades que formaron parte de la comitiva.

El objetivo principal de su llegada fue abordar varios proyectos de cooperación con el reino español, además de destacar el apoyo constante que brindan al Paraguay.

Letizia es una ex comunicadora, madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Inició su carrera real el 22 de mayo de 2004, cuando se casó con Felipe de Borbón, y obtuvo el título de reina consorte cuando su esposo fue ascendido al trono, el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos.