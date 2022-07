Santiago Peña recibe alta tras internación en sanatorio privado

"Ya de alta, acompañado de mi compañera que me cuida siempre. Quiero agradecer a todo el personal de blanco por su gran trabajo y, por supuesto, también a toda la gente que me escribió en estos días. Me siento muy fortalecido. ¡Estamos de vuelta y vamos a estar mejor!", publicó en sus redes sociales el ex ministro de Hacienda.

El escrito estuvo acompañado de una fotografía en la que aparece al lado de su esposa, Leticia Ocampos. Sin embargo, muchos de los comentarios en Twitter cuestionaron que el precandidato no se haya internado en un hospital público o en el Instituto de Previsión Social (IPS), como lo hace la mayoría de la ciudadanía a la que pretende representar.

Debido a un síndrome febril agudo, al presidenciable le fue indicada una internación por un periodo de 72 horas en el sanatorio privado Santa Julia de Asunción.

La situación de salud obligó al precandidato a modificar así su agenda en el marco de su campaña política. Su último acto se realizó en Choré, Departamento de San Pedro, mientras que el viernes pasado lo hizo en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, del citado departamento.

Peña peleará por la candidatura a la presidencia de la República en las internas coloradas del próximo 18 de diciembre, donde tendrá como principal rival al vicepresidente Hugo Velázquez, quien cuenta con el apoyo del mandatario actual Mario Abdo Benítez.