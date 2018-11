“Los 100 días revelan lo que se viene. La falta de liderazgo que nos expone a bochornos como el que vimos en Educación”, criticó el también ex precandidato presidencial por el Partido Colorado.

Para Santiago Peña, actualmente hay una continuidad de agenda económica que Paraguay ha transitado durante años. Sin embargo, el problema que tiene el país es que el proceso de crecimiento se agotó con la estabilidad económica y faltan reformas que requieren de grandes consensos.

Respecto a las obras por un monto de USD 130 millones anunciadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) en estos primeros tres meses de gestión, el ex ministro señaló que ninguna de estas es genuina de la actual gestión.

“(Mario Abdo) se va a pasar los próximos dos años licitando o inaugurando obras que empezamos nosotros. No hay obra que él diga que es innovadora de su gobierno. Las leyes de lavado de dinero estaban listas en el Gobierno anterior, empezó en el 2013. Todo es parte de los proyectos que ya estaban encaminados", aseguró.

En el programa de AAM emitido este domingo también participaron los analistas políticos, Camilo Soares y Sebastián Acha, quienes analizaron la gestión de Mario Abdo Benítez.

Camilo Soares cuestionó a jefe de Estado por haberse presentado como una alternativa diferente al ex presidente Horacio Cartes. Sin embargo, dijo que sigue la misma linea del ex mandatario.

“Mario Abdo replica el modelo de Cartes. Ganó por no tener una alternativa. La oposición no se constituyó como la gran alternativa. El proyecto de Abdo fue contra Horacio Cartes, al aganar quedó él. ¿Ahora qué hacemos?. Hay una continuidad de modelo. El inicio de Gobierno me recuerda mucho al de Fernando Lugo”, dijo Soares.

Por su parte, Sebastián Acha, aseguró que el problema de mandatario está en no saber cuántos votos tiene en el Congreso Nacional.

“Hay muchas contradicciones llamativas. No sabemos cuántos votos exactamente tiene Marito (en el Congreso), o si es que son votos suyos o contra Horacio Cartes”, señaló.

El presidente de la República Mario Abdo Benítez cumplió la semana pasada sus 100 primeros días de Gobierno caracterizado principalmente por la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.