Santiago Peña: "El apoyo de Arnoldo fue fundamental, el tenía los votos"

En el set, habló sobre lo vivido el domingo pasado en las elecciones 2023, la falta de apoyo de Mario Abdo Benítez y la unidad con el ex candidato Arnoldo Wiens que, según el candidato de HC, fue fundamental para conquistar la silla presidencial.

Vestido de remera polo y jeans, con actitud fresca y relajada, compartió la mesa con el también electo senador Silvio Beto Ovelar, quien se quedó con un puesto en el Congreso Nacional, siendo el candidato con más votos obtenidos dentro del Partido Colorado.

https://twitter.com/PolemicaPy/status/1653205581530791937 “Nos preparamos para ganar con una gran diferencia” Santi Peña en #PolémicaEnElBarPy pic.twitter.com/GFOZBODfgl — Polémica en el Bar PY (@PolemicaPy) May 2, 2023

Peña señaló que se esperaba ganar la presidencia, ya desde las internas partidarias, y aseguró que se prepararon con un equipo técnico y humano como nunca antes visto para pelear contra un operativo mediático que generó los demás partidos.

“Nos preparamos para ganar con una gran mayoría. Nos preparamos para ganar en los 17 departamentos y lamento que no haya sido así, porque podíamos llegar”, manifestó.

Cuando fue consultado si el presidente Mario Abdo Benítez lo llamó a felicitar o manifestarle su apoyo, su repuesta fue tajante y directa: “No”.

Manifestó que en ningún momento recibió la llamada de Abdo Benitez, ni antes, durante y después de la campaña, las internas y mucho menos las elecciones generales.

“Yo no espero luego que me llame. Traté de comunicarme con él y se negó a esa posibilidad. Esa es la verdad”, señaló.

Aseguró que Mario Abdo Benítez nunca se quiso reunir con su equipo y que no esperó que lo llame, así como sí lo hizo su contrincante y ahora aliado político Arnoldo Wiens, a quien -según señaló- le debe la presidencia.

“El acompañamiento de Arnoldo era fundamental, él era el que tenía los votos”, aseguró.

Unidad y equipo

Santiago Peña asegura que la unidad debe ser el camino para gobernar y mantener al Partido Colorado. Señaló que las peleas y la separación provocaron la caída de la ANR en 2008 ante Fernando Lugo.

Así también aseguró que se sentará a trabajar con la oposición. “Yo no puedo gobernar con el 50% de los paraguayos porque el 50% no me votó a mí. No les convencí y necesito convencerles de que soy la mejor opción”, resaltó.

Con respecto a su posible gabinete y equipo de trabajo, manifestó que aún no tiene nadie en mente y que se tomará su tiempo para escoger a los ministros y al cuerpo técnico que lo acompañe por los próximos cinco años.

Indicó que su prioridad actual es preparar desde ahora el Presupuesto General de Nación a presentar al Congreso Nacional el próximo mes de setiembre, luego de jurar como presidente de la República el 15 de agosto.

Lo que sí hará es conformar un equipo de transición, el cual se encargará de preparar el Presupuesto General de la Nación 2024, para que el plan económico a presentar en el Congreso Nacional ya pertenezca a su gobierno.

Refirió que la sanción por corrupción impuesta por los Estados Unidos al presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, no afectó en lo absoluto a su candidatura, sino que más bien unió más al pueblo colorado, porque no atacaron al presidente de la ANR, sino al partido.

Así también manifestó que ejercerá su mandato de manera autónoma, sin la injerencia de Horacio Cartes sobre sus decisiones. Reconoció que es un “nuevo colorado” debido a que solo tiene siete años como afiliado y aseguró que la responsabilidad es enorme y sabe que no debe fracasar.

Con un 94,74% de las mesas procesadas y una participación del 63,11%, Santiago Peña, de 44 años, y su compañero de fórmula a la vicepresidencia de la República, Pedro Alliana, sumaron 1.255.104 votos (42,93%), según los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Peña se impuso así al liberal Efraín Alegre, candidato de una coalición de diversos partidos de oposición y quien fracasó en su tercer intento de ganar la Presidencia, que alcanzó 785.338 votos (27,52 %), según los datos preliminares.