La semana pasada Santiago Peña realizó proselitismo por el Hospital Distrital de Villeta y el IPS y ahora dice que no necesita hacerlo.

Al ser consultado si en caso de enfermarse irá a un hospital público o privado a fin de conocer la situación real del servicio de salud, Peña aseguró que "no necesita" hacerlo porque le basta con estar capacitado en política pública.

"Yo como hacedor de política pública, alguien que se ha formado en materia de política pública, yo no necesito ir a un hospital, no necesito enfermarme para saber que tengo que mejorar la salud pública del país. No necesito ir a hacer proselitismo a un hospital", sostuvo.

Añadió que lo que debe hacer es elaborar propuestas para mejorar las condiciones del financiamiento del Estado en la salud pública, porque eso es lo que la gente espera de las autoridades.

"No que vayamos a sacarnos fotos y seamos nada más dulce que un político en campaña. No necesito ir a un hospital público para hablar en público, porque conozco, me fui incluso a Uruguay a conocer cómo mejoró su sistema de salud", añadió.

Si bien en el marco de su campaña solo el pasado miércoles 15 de marzo visitó el Hospital Distrital y el Instituto de Previsión Social (IPS) de Villeta, Departamento Central, esta vez se contradijo nuevamente y dijo que "no necesita hacer proselitismo" en los centros asistenciales del sistema público.

En tanto, cuando fue cuestionado que ya se lo vio haciendo esto, alegó: "No sé, recorro todo el día las ciudades, me pudo haber pasado que en algún momento pasé por un hospital".

Santi Peña.jpg Santiago Peña recorriendo hospitales de Villeta.

No es la primera vez que el colorado se contradice en sus declaraciones o acciones. Días pasados, se tuvo que rectificar en sus dichos ante la indignación que generó en la sociedad por comparar la salud pública con el sistema financiero, e incluso opositores lo acusaron de querer favorecer el negocio de Cartes.

“El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. Entonces, el Estado lo que contrata es un servicio, el servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. No es privatizar. Por ejemplo, el Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero, tiene una responsabilidad de darle atención financiera, mismo concepto ocurre con la salud pública”, expuso en ese entonces.

Dichas declaraciones causaron revuelo sobre todo porque el país aún se encuentra recuperándose de la crisis sanitaria que se desató tras la pandemia del Covid-19.

No quiere modificar Constitución

Por otra parte, durante su reunión con el Club de Ejecutivos, el candidato de la Asociación Nacional República señaló que está en desacuerdo de convocar a una constituyente, porque sostiene que "no hay que cambiar" la Constitución Nacional.

"A lo largo de la historia hemos tenido muy malos gobiernos. Debe haber gente que tenga la visión de que hay que cambiar, yo tengo la visión de que no hay que cambiar, es una cuestión de preferencias, yo no estoy construyendo un plan de gobierno sobre la base de que se tiene que cambiar la Constitución", afirmó.

Santi Peña también fue blanco de una polémica pocos días atrás, después de que en una entrevista con un medio brasileño manifestó que la dictadura de Alfredo Stroessner otorgó años de estabilidad al país, lo que desencadenó una serie de reacciones negativas, por lo que hasta lo calificaron de “oportunista“ y “títere“.