Peña causa repudio tras proponer privatizar  salud  en medio de crisis

Sus declaraciones causaron revuelo justo en un momento en que la población se recupera de la crisis sanitaria generada por la pandemia. Referentes de la oposición le acusaron de querer favorecer negocios privados sin priorizar a la salud como derecho.

“El ministro de Salud tiene que ser solamente el órgano rector de la salud pública. Él no debe tener a su cargo hospitales y médicos. Entonces, el Estado lo que contrata es un servicio, el servicio de atención médica. El Estado deja de pensar en la construcción de hospitales. No es privatizar. Por ejemplo, el Banco Central del Paraguay es el órgano rector de la política monetaria y de la supervisión del sistema financiero, tiene una responsabilidad de darle atención financiera, mismo concepto ocurre con la salud pública”, expuso Peña en C9N.

Negocio. La senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez dijo que las palabras de Peña revelan la intención del sector cartista de convertir la salud pública en un negocio. Además, recordó que Cartes lanzó una cadena de clínicas llamada RapiDoc.

“A Horacio Cartes solo le falta comprar la salud: Cadenas de servicios de salud HC. El candidato a presidente de Cartes compartió su visión sobre el sistema de salud: un Ministerio de Salud reducido a una función rectora, que brinde cobertura mediante la contratación de servicios. Hablame de privatización sin decir privatización. Es clara la línea trazada por el cartismo: privatización y salud como negocio, no como derecho. No hay que olvidar que el jefe de Santiago Peña también es propietario de una cadena de clínicas. ¡Vaya coincidencia con la idea de privatizar los servicios públicos de salud!”, sostuvo Esperanza.

Respuesta. Rápidamente, Peña tuvo que negar sus declaraciones, alegando que se busca fortalecer el sistema de salud.

“Las mentiras de siempre. Jamás dije que privatizaremos el sistema de salud. Al contrario, voy a fortalecerlo y hacerlo más eficiente que nunca con más personal de blanco, equipamientos y medicamentos. Hablando con la verdad vamos a estar mejor. No voy a responder a la mentira, pero sí voy a responder con mi verdad, salud pública no se va a achicar, se va a agrandar, vamos a tener más médicos, más paramédicos, más personal de blanco, porque nuestro proyecto de salud es grande y abarcante. Vamos a ser exigentes con el sistema de producción de medicamentos e insumos gratuitos, para que los ciudadanos no encuentren en la salud pública un impedimento económico, esa es mi verdad, nada se achica, todo se potencia en mi gobierno en materia de políticas públicas”, lanzó Peña.

El colorado plantea esta propuesta en un momento en que la Concertación afianza su proyecto de campaña sobre la salud, y cuando se vive el último tramo rumbo a las elecciones, que serán el 30 de abril.

