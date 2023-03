Durante la sesión de la Cámara de Senadores, el senador cartista Enrique Riera —apuntando hacia la oposición— aseguró que le “sorprende” la complicidad de algunos legisladores con el “silencio” sobre la denuncia de corrupción contra el presidenciable, Efraín Alegre, durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), donde supuestamente se desviaron USD 37 millones.

https://twitter.com/RocioPereira/status/1638952632227188736 "Tu patrón es un narco, vos sos un sinvergüenza, cepillero, por eso te oponés a denunciar a Sandra Quiñónez..." le dice el senador Buzarquis a Enrique Riera. pic.twitter.com/Tan0rIIUmO — Rocío Pereira Da Costa (@RocioPereira) March 23, 2023

La reacción desde el bando de la Concertación Nacional, liderada por los liberales, no se hizo esperar. Asimismo, el senador liberal aseguró que tampoco tiene problemas en que se audite su gestión en el MOPC.

"Te hacés del ético y del moralista, te alejaste y ahora le lamés las botas a Cartes. Sos un caradura, cepillero de cuarta y acomodado. Si no era por Cartes, no ibas a estar sentado acá, inútil. En este periodo ni portero ya no vas a ser. Sos un chupamedias de mierda, un bandido inútil. Mi sangre no está manchada con la estafa de Acepar. Ladrón es tu patrón, el que se comió la plata del Metrobús", increpó Buzarquis a Riera.

Durante las últimas semanas se incrementaron las acusaciones entre los referentes de la Concertación y los colorados, ante la proximidad de las elecciones del 30 de abril, donde se elegirá a un nuevo presidente de la República, diputados, senadores y autoridades departamentales.