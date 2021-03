Salvar vidas depende de que el Gobierno provea medicamentos, insumos y vacunas

Muestra de ello es que en las últimas semanas se han visto cientos de rifas, polladas, tallarinadas, sorteos, venta de pertenecías e inmuebles o apelar a la solidaridad de la gente para lograr costear los remedios y las carencias del sistema sanitario. La desesperación incluso llega al punto de buscar medicamentos de contrabando en Clorinda, y hasta comprar del mercado negro.

Mientras las familias se centran en conseguir lo que falte para su paciente, grupos de amigos, vecinos y la ciudadanía en general organiza actividades benéficas para ayudar a las personas que esperan por sus seres queridos frente a los hospitales por tiempo indefinido.

La ayuda de parte del Gobierno no se ve ni para los que trabajadores de la salud, ni para los enfermos y mucho menos para con los familiares, que hasta ahora solo recibieron una carpa donde quedarse.

Embed Solo quiero pedirles una cosa esta noche... Hagan una oración oren clamen no importa la religión y pidan por todos los enfermos sus familias y por sobre todas las cosas por todo el personal que trabaja en los hospitales... No quiero que muera nadie sin ser atendido — Dr Roque Silva Lopez (@roque16silva) March 26, 2021

Todas estas faltas recaen sobre una población que sortea una crisis económica, el aumento del desempleo y nuevas restricciones sanitarias.

La ciudadanía se ve desgastada por la situación tormentosa que atraviesa el país, tanto es así que este viernes en redes sociales se posicionó un campaña de rechazo contra un medio por exponer la problemática de la falta de medicamentos y de la compra de los fármacos de Clorinda, y que a raíz de ello una farmacéutica del vecino país se haya negado a proveer de medicamentos.

La crítica pasó por el hecho de que las familias no podrán acceder a los medicamentos que si se pueden obtener en Clorinda, y sacó del foco el verdadero problema: la falta de previsión y gestión del Gobierno que deja sin medicamentos a su gente en el peor momento de la pandemia.

“La culpa de Marito es que nos vamos a morir más pronto”, dice Amarilla

La legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), señaló que el Gobierno sigue cometiendo errores tras errores y que a causa de su incapacidad y su falta de gestión no tiene autoridad para que la ciudadanía quiera cumplir con las medidas sanitarias.

“La situación está fuera de control. Es un gobierno que ha perdido la credibilidad y la autoridad. La culpa de Marito es que nos vamos a morir más pronto, porque no tenemos los hospitales con los equipamientos que ya hubiéramos tenido, no hay medicamentos, no hay cama”, lamentó.

Dijo que el daño causado por las autoridades de turno es enorme y es irrecuperable, responsabilizándolos de las muertes que se están dando. “El Gobierno de Abdo es débil y está perdido”, apuntó.

"Estamos decepcionados del Presidente de la República", afirma médico

Por su parte, el neumólogo Carlos Morínigo, jefe de contingencia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) mencionó que se encuentra decepcionado del presidente, Mario Abdo.

Dijo que además del colapso en el sistema público y privado, sin camas y sin medicamentos, tampoco se pudo cumplir con el clamor de los médicos que pedían por una cuarentena total.

Manifestó que duda de que las restricciones se cumplan y que como resultado se tenga una disminución de casos.

"Estamos decepcionados no solamente los gremios médicos sino también la ciudadanía al tener un presidente de la República que ni siquiera es capaz de dar la cara y tomar el toro por las astas y darnos un mensaje claro de que esto funcione", critió.