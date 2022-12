Guaireña FC

Suman 11 las bajas confirmadas desde la llegada del Tiburón

El arribo de Roberto Torres en la conducción técnica de Guaireña FC trajo consigo cambios de aire en relación a varios futbolistas que no continuarán en la próxima temporada. Son once los jugadores que hasta aquí no serán tenidos en cuenta, entre ellos se encuentran: Héctor Espínola, Víctor Ayala, César Villagra, Feliciano Brizuela, Nelson Ruiz, Gustavo Navarro, Diego Godoy, Rodrigo Villalba, Lautaro Comas, David Mendoza y Joel Jiménez; en su mayoría culminaron vínculo contractual y otros retornan de los préstamos a sus clubes de origen.



Tacuary

En el año de su centenario los de barrio Jara apuntan alto

El volante zurdo de 27 años, Marcos Benítez, se suma a la larga lista de jugadores que seguirán en Tacuary para el 2023, año de su centenario en el cual el Tacua volverá a ser protagonista de la Copa Sudamericana después de 11 años; su última participación fue en 2012. “Nos complace informar que el mediocampista Marcos Benítez, tras su excelente actuación defendiendo los colores del Gigante de barrio Jara, continuará en la temporada 2023, un año importante por el centenario de nuestra amada institución”, reza el posteo en las redes sociales.



Sol de América

Gustavo Bobadilla firmó ayer contrato como nuevo técnico





Supercopa Paraguay

APF definió escenario, fecha y horario para la finalísima

¡Todo confirmado! La Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó que la superfinal entre el campeón de la Copa Paraguay 2022, Sportivo Ameliano, y el monarca con mayor punto entre el Apertura y Clausura, Olimpia, oficiarán el primer duelo oficial del 2023 el miércoles 25 de enero, desde las 20:00 en el Defensores del Chaco. Definirán el título de la Supercopa Paraguay 2022, en su segunda edición. Recordemos que el equipo Decano alzó el preciado trofeo en el 2021 después de vencer a Cerro Porteño en la finalísima por 3-1.