12 de Octubre

Llega Gavilán y el Topo se siente bien

El “12” itaugüeño concretó la contratación del portero Pablo Gavilán, ex River Plate. Gavilán confesó ayer en el Extra de FALG su satisfacción por llegar a un club con aspiraciones. Mencionó que el acuerdo es por un año y se acoplará hoy a los trabajos con sus nuevos compañeros en la sede del club. Por otra parte, Víctor Cáceres, también en diálogo con FALG, dijo que “en lo personal me siento bien, lejos de aquellas lesiones que me aquejaron”. A estas incorporaciones se sumó el mediocampista Carlos Florenciáñez. El DT del “12” iría por más refuerzos.



Sportivo Luqueño

Ángel Pitu Martínez se acopló a los trabajos

La última incorporación de Luqueño, el mediocampista Ángel Martínez, últimamente en Guaireña, equipo donde mostró continuidad, ya se encuentra realizando las actividades con la plantilla. El Pitu Martínez se convirtió en la cuarta incorporación del DT Luis Fernando Escobar; las anteriores fueron Estivel Moreira, David Villalba y Walter Araújo. Las tareas se desarrollan en el Chiquerito, complejo que cuenta con todas las comodidades básicas para el desarrollo de los trabajos. El equipo de la República de Luque sigue los pasos para la incorporación de un delantero de peso.



Guaireña FC

Se instaló en el Sur con seis caras nuevas

El equipo revelación de la temporada 2020, Guaireña, realizará los trabajos de pretemporada en Encarnación, mentalizado en su segundo año en la máxima categoría. Además, tendrá la exigente competencia internacional, la Sudamericana, conseguido como sexto mejor equipo en el acumulativo. Su DT Troadio Duarte contará con nuevas figuras para la temporada 2021: Miguel Paniagua, Rodrigo Alborno, Alex Cáceres, Facundo Parra, Feliciano Brizuela y Rodney Pedrozo. No siguen: Pedro Delvalle, Marcelo Báez, Ángel Martínez, José Montiel, Alejandro Toledo y Lucas González.