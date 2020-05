Robbie Williams se presentará en virtual junto a Take That

El cantante británico Robbie Williams se presentará junto a su anterior agrupación Take That en un especial concierto con fines benéficos para organizaciones afectadas por la pandemia del Covid-19. El evento será realizado en modalidad virtual y tendrá lugar el viernes 29 de mayo. El concierto podrá verse a las 15:00, hora paraguaya, por las plataformas de Youtube y Facebook.

El artista de 46 años, llevará adelante el concierto junto a sus ex compañeros de agrupación con el objetivo de recaudar fondos para dos instituciones. Por un lado, la organización benéfica de terapias creativas Nordoff Robbins, y por el otro, Crew Nation, que se encarga de brindar respaldo a equipos que instalan los conciertos durante la pandemia.

Reencuentro. El intérprete, conocido por temas como Angels, Rock Dj, entre otros, volverá a compartir con sus ex colegas de banda Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, miembros vigentes de Take That, conjunto que Williams abandonó en 1995 para iniciar su carrera solista y con los que se reencontró 15 años después, en el 2010, para grabar el sexto álbum de estudio del grupo titulado Progress.

El músico, que se presentó en suelo paraguayo en noviembre del 2018, manifestó su entusiasmo al admitir sus “ganas de tocar” con sus ex compañeros de grupo: “Siempre es un placer”, expresó. Mientras que estos no escondieron su encanto ante la futura reunión. “Siempre es genial juntarnos con Robbie y estamos muy ilusionados de ser parte de este concierto único que todo el mundo podrá disfrutar desde sus casas”, comentaron.