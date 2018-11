Remisión de Piloto al Brasil da pie a otras expulsiones de narcos

Es que, según datos confidenciales, existen 150 miembros del Primer Comando Capital (PCC) y del Comando Vermelho que están recluidos en seis establecimientos penitenciarios del país, que esperan ser llevados al Brasil.

En el caso de Marcelo Piloto, tras el crimen de Lidia Meza Burgos, pese a que el proceso de extradición era estudiado en el Tribunal de Apelación, y otra causa se trabó por recusaciones, igual fue expulsado al vecino país.

Ahora la Fiscalía anuncia que investigará el homicidio de la joven y que luego remitirá los antecedentes al Brasil, para que sea juzgado allá, tal como ÚH publicó en la edición anterior.

VÍA USADA. El jurista Marcos Köhn, quien integró una terna para ministro de Corte, explicó que el presidente Mario Abdo Benítez tenía toda la potestad jurídica para expulsar al brasileño, como se hizo ayer.

“Creo que la ley de Migraciones le faculta en este caso concreto ante este nuevo hecho. La persona afectada, conforme tengo entendido, es una persona que ya ha sido condenada y tiene una orden de captura internacional”, alegó.

Sostuvo que además no era paraguayo natural ni naturalizado. También, que el crimen cometido es una de las causales de expulsión.

Indicó que la expulsión se puede dar de dos formas, administrativa o judicialmente. “La que se ha escogido conforme a la ley es la administrativa, ante el nuevo hecho conocido”, acotó.

OTROS. Con respecto a la posibilidad de replicar la medida con otros brasileños, afirmó: “Habría que estudiar caso por caso y habría que ver qué determina la Dirección de Migraciones, o cuál es el estado de sus causas judiciales. Cada caso particular es absolutamente diferente, pero, en principio, yo diría que se puede”.

ACERTADA. Por su parte, Luis Lezcano Claude, ex ministro de Corte, acotó que la medida tomada por el mandatario sobre la expulsión no era la más acertada desde el punto de vista jurídico, pero políticamente era correcta.

Afirmó que alguien que “recurra a ese extremo de matar a otra persona solo para quedarse revela la peligrosidad y la criminalidad de la persona”.

Asimismo, el ex fiscal general del Estado Óscar Latorre dijo a Radio 1000 que el presidente no tenía la potestad legal de ordenar la expulsión del narco Marcelo Piloto, porque ya estaba sometido a un proceso de extradición a pedido del Brasil. Sin embargo, señaló que se tomó la decisión políticamente correcta atendiendo la peligrosidad del supuesto narco.

La Embajada brasileña felicitó al presidente Abdo

La respuesta del Gobierno brasileño ante la determinación de expulsar al narcotraficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Marcelo Piloto, fue de congratulaciones para el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Esto se dio a través de un comunicado emitido por la Embajada del Brasil en Asunción, donde felicitó al mandatario “por la decisión de expulsar de territorio paraguayo al prófugo brasileño”.

El comunicado fue contundente al señalar que la presencia de Marcelo Piloto en nuestro país significaba un problema para la seguridad nacional. “Se trata de un episodio más en el que las autoridades paraguayas y brasileñas, en estrecha cooperación, pudieron resolver un problema de seguridad pública de particular relevancia”, señala el escrito.

Recordemos que Marcelo Piloto era considerado uno de los hombres fuertes del Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal que se expandió desde San Pablo, Brasil.Pinheiro supuestamente era jefe y coordinaba los asaltos y atracos tipo comando a transportadores de caudales y entes financieros.

NEW YORK TIMES. Por otra parte, ante los rumores de que supuestamente el The New York Times pagó dinero para una entrevista con Marcelo Piloto en la Agrupación Especializada, horas antes del crimen de Lidia Meza (18), el medio norteamericano negó tal información a través de un comunicado.

“No hubo ningún intercambio de dinero entre nuestro corresponsal y el señor Veiga o su abogado”, dice el medio. Y agrega que recibieron con tristeza la noticia de la muerte de Lidia.

Marito asume riesgos de decisión

El presidente Mario Abdo Benítez defendió su decisión de expulsar al jefe narco brasileño Marcelo Piloto. Consideró que Paraguay no tiene que ser tierra para impunidad de nadie.

“Asumo los riesgos porque no quería esperar el proceso de la Justicia. Entonces, nosotros tenemos esta atribución y utilizamos la figura de la expulsión”, expresó el jefe de Estado a tempranas horas en el litoral del Palacio de Gobierno.

Agregó que hubo cuatro intentos de fugas que fueron abortados. “Hemos pedido con todas las fuerzas de nuestras voces celeridad. Agradezco porque ha variado la dinámica de la Justicia. Hemos pedido y recibido el apoyo”, afirmó. Sin embargo, acotó que “no quise arriesgar que esté más tiempo por aquí (Paraguay)”.

La medida presidencial se tomó luego de que Marcelo Piloto asesinara a una joven de 18 años en la propia Agrupación Especializada.