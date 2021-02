Relajo: Insisten en medidas cotidianas contra el Covid-19

El relajamiento con las medidas sanitarias no solo se da en los encuentros sociales, también en el día a día en las actividades cotidianas como ir a comprar en el supermercado, en un centro comercial o en cualquier despensa.

De a poco, algunas personas están dejando de lado el lavado correcto de manos. Sabemos que formar filas frente al lavadero antes de ingresar a un comercio es tedioso, pero los 20 segundos o más de los pasos correctos de higienización (mojado de manos, frotado con jabón, restregado, enjuagado y secado) a veces se saltan, quedando solo el mojado de manos y el secado en 5 segundos.

El lavado de manos y la desinfección de áreas de uso común son acciones que debemos llevar a cabo diariamente para evitar la propagación de enfermedades respiratorias como el nuevo coronavirus. Esta fue la principal recomendación del Ministerio de Salud a inicios de la pandemia en Paraguay, hace casi un año.

La Dra. Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, viene denunciando hace tiempo que el relajamiento de las medidas se ha generalizado de parte de la ciudadanía que ya no las cumple, de los propietarios de comercios y grandes cadenas y, por sobre todo, de las autoridades de instituciones competentes que dejaron de controlar.

Lamentó que haya comercios que ni jabón ni alcohol estén poniendo a disposición de los clientes.

Sobre si hay que continuar haciendo las recomendaciones de limpieza de superficies que pudieron haber sido tocadas por personas infectadas con el virus pandémico, la Dra. González comentó que un último estudio señala que el coronavirus no es contagioso en las superficies.

Se refiere a un artículo publicado en la revista Nature sobre la investigación de Emanuel Goldman, microbiólogo de la Facultad de Medicina de Rutgers, New Jersey, que cree que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas no sea posible por la escasa o nula carga viral o sea no es una forma significativa de contagio. Goldman igual insiste en que se debe mantener el lavado frecuente de manos. Esto es primordial.





Reportan 19 decesos

Salud Pública reportó ayer 19 nuevas muertes por Covid, con lo cual ascienden a 2.826 las víctimas fatales.

En 3.007 muestras procesadas, se detectaron 515 casos positivos. Con ello, se eleva a 138.118 la cantidad de contagiados con el virus desde que se detectó el primer caso en Paraguay. Hay 730 pacientes internados, 234 están en Terapia Intensiva. Los recuperados son 892, sumando 114.258.