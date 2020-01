Foto: The Bushcamp Company.

En el patio del hotel Mfuwe Lodge, que está dentro del sitio, había varios árboles del fruto.

El gerente general del Mfuwe Lodge, Ian Salibury, fue quien descubrió al animal calculando movimientos para cruzar el obstáculo y evitar caerse. Sacó fotos de él y también hizo videos, que luego fueron difundidos por The Bushcamp Company en Facebook.

Según lo que publicó TN este sábado, los turistas en ese momento habían salido a hacer un safari, por lo que no estaba nadie en los alrededores.

En la grabación se puede observar cómo el elefante se toma su tiempo con cuidado para ir por frutas, hasta que logra pasar al otro lado.

Desafortunadamente, este mes no es temporada de mangos en Zambia, por lo que el gigante no logró cumplir con su objetivo. De nuevo retornó por el mismo lugar al no conseguir los mangos que buscaba.

El vídeo fue compartido en Youtube a principios de este mes y alcanzó unas 77.000 reproducciones.