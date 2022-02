Red Hot Chili Peppers lanzará el 1 abril un nuevo disco, Unlimited Love

En una entrevista publicada en Reino Unido en el medio especializado NME, el vocalista Anthony Kiedis reconoce la importancia del retorno de Frusciante al seno del grupo: "Fue el cambio más monumental en nuestras vidas".

De su mano, indica el artículo, en este álbum vuelven "los riffs melancólicos, coros de himnos y melodías suavemente cantadas", conectando con otros álbumes míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como Californication (1999) y By The Way (2002).

"Sin embargo, algunas de sus pistas no se parecen a nada que hayamos escuchado de los Chilis. Este es el sonido de una banda perfectamente en sintonía con su historia, pero sin interés en repetirla", señala la reseña del periodista Alex Flood ante cortes como These Are The Ways o la balada acústica Tangelo.

La vuelta de Frusciante marcará su tercera etapa con los Red Hot Chili Peppers, tras los períodos compartidos entre 1988 y 1992, en sustitución del fallecido Hillel Slovak, y entre 1998 y 2008.

Considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, entonces achacó su marcha a que el grupo se encontraba en un parón indefinido y a la divergencia de sus respectivos intereses musicales.

Con sus manos a la guitarra, la banda superventas grabó discos míticos como Mother's Milk (1989), Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By the Way (2002) y Stadium Arcadium (2006).

Los Red Hot Chili Peppers tienen además una intensa agenda de conciertos por delante que arrancará el 4 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (con las entradas agotadas) y otro el 7 de junio en el Estadio Olímpic de Barcelona.