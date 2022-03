A través de medios locales se difundió la situación en que vive don Delfin Garcete Castro, de 82 años, en el barrio San Luis, de la ciudad de Villa del Rosario, Departamento de San Pedro . La poca ayuda que recibe es de un hijastro, pero que no le alcanza para llevar una mejor vida.

El octogenario es oriundo de Concepción, y la última vez que tuvo contacto con sus familiares fue hace 50 años, desde entonces no sabe de sus hermanos Isidoro, Daniel, Primitiva, Mariana, José y Francisco.

Según relató, con su esposa salieron de Concepción y se trasladaron la Chaco por lo que perdió el contacto con sus familiares. Hace seis años quedó viudo y desde entonces vive solo con su hijastro quien tampoco tiene ingresos suficientes.

"A veces comemos y a veces no", mencionó a la vecina quien explicó que el hijastro realiza algunos trabajos de limpieza porque también debe cuidad de su padrastro.

El abuelo necesita percibir la pensión adulto mayor, que hasta hora no recibe. Recientemente, se realizó el censo para los futuros beneficiarios, sin embargo, como no fue inscripto, no fue censado.

Una de las vecinas y comunicadora de la zona Mercedes Galeano señaló que tras la difusión gente del Ministerio de Hacienda se contactó y avisaron que en poco tiempo lo visitarían para realizar censo primera vez.

Sin embargo, mientras continúa el proceso la familia necesita todo tipo de ayuda ya que vive con lo mínimo. Las personas que puedan ayudar a don Delfin pueden comunicarse al (0986) 733-155 con Mercedes Galeano.

Asimismo, apelan a cualquier información que se tenga de sus parientes, ya que abuelo cuenta con nostalgia que quiere saber de ellos.