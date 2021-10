Quico, el vendedor de pelotas de Quiindy, se gradúa de docente

“Oficialmente, profesor Quico, gracias a Dios y a mi venta de pelotas voy realizando mis sueños, paso a paso, también a mi ángel del cielo”, expresaba a través de su Facebook Quico, recordando a su abuela, quien antes de fallecer era la persona que lo animaba constantemente en sus estudios.

Durante el acto de graduación y entrega de título, acompañaron a Alberto Quiñónez su mamá Antonia Quiñónez, su prima Milagros, su novia Rosita y su suegra Rosa Cabañas.

Luis Alberto Quiñónez es un joven que desde hace años se dedica a la venta de pelotas en el kilómetro 109 de la ruta PY01 de Quiindy. Relató que dicha actividad comercial realiza desde los 14 años, en compañía de otras personas, pero que a partir del 2017 ya cuenta con su puesto propio.

En el 2018 decidió comenzar a vestirse del personaje de televisión para captar la atención de más clientes y dijo que eligió a Quico teniendo en cuenta que, en el programa El Chavo del 8, él siempre cargaba una pelota en la vecindad.

Actualmente, Alberto está cursando la carrera de Ciencias Políticas que culminará este mismo año, además de la carrera de Derecho, que podrá concluir en el 2022. Por otra parte, es candidato a concejal municipal de Quiindy por el Partido Colorado.

Comentó que decidió lanzarse a la arena política porque tiene ganas de ayudar a su comunidad y que adquirió experiencias en voluntariado dentro de un movimiento pastoral de la Iglesia Católica. “La mejor forma de hacer servicio sería desde la Municipalidad, haciendo gestiones para beneficio de la gente”, afirmó.

Mencionó que su principal propuesta es abrir una nueva universidad en la comunidad para brindar mayores oportunidades a los jóvenes.

En cuanto a ejercer como docente, dijo que se está preparando para concursar y contar con rubro. “No me gustaría que alguien venga y me diga que tiene algo para mí (un puesto), quiero lograr por mis propios méritos. No quiero que nadie me regale nada para que la gente después hable”, sentenció.

Debido a todas sus actividades diarias, señaló que hay veces que ya no le alcanza el tiempo para estar en su puesto de ventas, por lo que se ubican dos amigos suyos, quienes se visten también de personajes relacionados con Quico, uno del Chavo del 8 y el otro de Chapulín.

Las personas que deseen adquirir pelotas de Quico pueden comunicarse a su número de teléfono: (0983) 400-915.