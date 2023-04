Puppa Careaga: "Ser influencer es desafiante y una responsabilidad"

“Ser influencer en esta época es desafiante y realmente es una responsabilidad. Mucha gente subestima este trabajo, hay personas que creen saber como es este mundo, pero solamente las que nos dedicamos a esto sabemos todas las responsabilidades que conlleva y cada uno lo hace como le parece. Hay gente que lo hace por la fama, otros para que le regalen cosas y otras que lo hacemos porque verdaderamente queremos dejar mensaje positivos y entretener”, comenta Puppa.

La misma menciona que le gusta sacarle una sonrisa a sus seguidores o por lo menos inspirarles algo lindo en su día a día. Insiste que se trata de un trabajo que requiere de mucha creatividad.

Temas. A Careaga le gusta hablar de la vida en sí, de los desafíos, los problemas, moda, la salud mental, de la mujer en su rol de novia, amiga, etc. “Soy muy abierta, comparto aprendizajes con tintes humorísticos y sarcásticos, pues es como soy. Me divierte mucho hacerle partícipes a mis seguidoras, a quienes considero amigas porque siempre están ahí escribiéndome, es algo que para mí no tiene precio”, resalta.

Asegura que lo que la mantiene en pie son las mismas seguidoras, además cuenta con un círculo de familia y amigos que la ayudan siempre con el ánimo de continuar. “A veces este oficio pone a prueba la resistencia, la estabilidad emocional y sicológica, porque el celular está hecho para entretener, incentivar y consumir. Si uno se pierde en eso es fácil que uno comience a sentirse con ansiedad o depresión. Uno debe saber administrar la exposición a la tecnología”, señala.

Puppa Careaga_.jpg Lluvia de ideas. Puppa es creadora de contenido, filma y edita sus historias, siempre con la finalidad de entretener e inspirar a sus seguidores.

Tania expresa además que tiene momentos de contacto con la naturaleza y cuenta con el asesoramiento de una sicóloga. Le gusta el skate, es fotógrafa profesional, le fascina el arte, compartir con su familia y amistades. Su filosofía de vida es “Kuña vale”.

Inicios. Puppa inició hace 8 años como bloguera de moda, con una web donde escribía y compartía fotos de cómo combinar las ropas, donde comprar barato y como encontrar el estilo propio. “Nunca usé las palabras gorda, flaca, ni hablé de edades. No me gusta encasillar, pues me gusta transmitir libertad para que la moda sea una herramienta para ser más feliz y plena”, cuenta.

Un punto que sobresale en sus historias es el incentivo que promueve sobre el uso de prendas vintage y de segunda mano. “Provengo de una familia numerosa y siempre nos rebuscamos en lugares económicos. Aprendimos a vestirnos bien con poco, sabiendo combinar y siempre tuve esa facilidad”, confiesa.

Para Careaga es muy importante transmitir conciencia ecológica sobre el uso de ropas vintage. “Es un movimiento global y es una muy linda acción de contribuir con el cuidado del planeta, el cual necesita que dejemos de comprar, gastar y tirar todo tan fácilmente”, indica.

Modo de trabajo. La influencer tiene un equipo que le ayuda a desarrollar todo aquello que ella no le gusta hacer. Por ejemplo no le gustan las matemáticas, por lo que tiene gente que la ayuda con la administración. También cuenta con personas que la apoyan con la gestión de contenidos, quienes calendarizan las actividades. “Todos los contenidos y las ideas las hago yo misma, las filmo y las edito”, explica.

En cuanto a los ingresos que genera comenta que el ser influencer le ayuda a vivir bien sin venir de una familia acomodada. “Vengo de una familia trabajadora, no trabajo con canje y doy empleo a otras personas. Me considero una artista y creo que el arte se debe pagar, además todos merecen vivir de lo que les gusta”, destaca.

Actualmente, la influencer está en Instagram como @puppa.careaga y cuenta con 80.000 seguidores. Tiene planeado extenderse a otras plataformas para seguir entreteniendo a su público.