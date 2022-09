Las designaciones de significativamente corrupto que repartió el imperio en las carpas de la ANR provocaron una notable similitud en el discurso de los afectados, aunque coyunturalmente se encuentren enfrentados. Horacio Cartes, ex presidente, líder y principal financista de Honor Colorado dijo en un discurso cuasibélico que seguirá siendo “provida”, y que si por ello tiene que dar la vida, que se la quiten, pero que seguirá en la lucha. Por su parte, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, no solo se ratificó como “provida” y “profamilia”, alegó que no le sorprende que por ello lo persigan, por ser “significativamente católico”.