Prosigue juicio contra ex intendente de Arroyos y Esteros por presunto desvío

En representación del Ministerio Público, el agente fiscal Luis Piñánez prosigue con el juicio oral y público contra el ex intendente de Arroyos y Esteros , Gustavo Amado Alfonzo Prieto, y otras ocho personas en el marco de la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso en el año 2015.

El proceso se encuentra en la etapa de las declaraciones testificales, las cuales se realizaron utilizando los medios telemáticos.

El ahora ex fiscal José Dos Santos había imputado al ex jefe comunal, a su hermana, Carmen Cristina Alfonzo Prieto; a su hijo, Gustavo Amado Alfonzo Bello, y a funcionarios de la Municipalidad, entre ellos Fabiola Díaz Benegas, secretaria; María Luján Leite Sánchez, administradora; Julia Teresa Agüero González, Omar Rodríguez Kunzle y Ramón Alfonzo Enciso Ingolotti, ex secretario.

De la misma manera, un supuesto contratista de nombre Alejandro Magno Núñez también fue procesado.

El ex intendente de Arroyos y Esteros había logrado posponer su audiencia preliminar antes del juicio por alrededor de 19 meses.

La acusación contra el político se dio luego de una denuncia de concejales de la ciudad, quienes detectaron el presunto desvío a través de cuatro operaciones concretas que se dieron dentro de la gestión de Alfonzo, como pago a firmas comerciales, compras de combustibles y de una camioneta Nissan, además de pagos por obras que no se realizaron.