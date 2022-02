Procesado por secuestro de Cecilia Cubas es extraditado a Paraguay

González Martínez se encuentra procesado en el marco de la causa por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas.

González fue detenido en el Brasil y a través de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, a cargo del fiscal Manuel Doldán, se impulsó su extradición, señalaron desde la Fiscalía.

El hombre será puesto a cargo del juez que tiene a su cargo el caso de Cecilia Cubas, para la audiencia de imposición de medidas. Primero se levantará la rebeldía, y luego se le impondrán medidas cautelares.

Para que la Interpol-Brasil cediera a la extradición requirieron garantías del Estado paraguayo, entre ellas, que no sea juzgado por otro caso que no sea el de Cecilia Cubas, que no se le imponga cadena perpetua y que no sea extraditado a otro país, entre otros puntos.

Esto, porque supuestamente, González Martínez también está procesado por el caso de Fidel Zavala, aunque con estas garantías no podrá ser juzgado por esta causa.

Según los investigadores, Lorenzo González Martínez sería un fusilero del grupo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien participó en la toma de rehén de Cecilia Cubas durante su secuestro. El hombre apareció en un video de una supuesta reunión grabada en el 2004.

El hombre es buscado desde el 2005, cuando hallaron el cadáver de Cecilia Cubas en una vivienda de Ñemby. Hasta ahora, ya hubo tres grupos de condenados en juicios orales por la causa.

Cecilia Cubas fue secuestrada el 21 de setiembre de 2004 en la vía pública, en los límites de las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, por parte de cinco hombres armados, que habían interceptado su camioneta. Su muerte fue confirmada el 16 de febrero de 2005, tras el hallazgo de su cuerpo en una casa ubicada en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, Departamento Central.