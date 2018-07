Pretenden que el transporte público funcione las 24 horas

En la entrevista, varios de los pasajeros, en su mayoría estudiantes, expresaron su descontento con el transporte público y comentaron sobre las mañas que deben realizar para que no les pase su último bus.

Cubas informó que la semana pasada solicitó al Viceministerio de Transporte, del Ministerio de Obras Públicas, un informe de los horarios, las frecuencias y la calidad de los colectivos del país. La idea es conocer con qué regularidad funcionan los buses en horas de la noche.

El parlamentario sostuvo que no se puede argumentar que el motivo de la falta de colectivos nocturnos sea porque no hay pasajeros, ya que –justamente– esto ocurre porque son los micros los que no funcionan.

Por su parte, el titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, explicó que es posible que el transporte público funcione las 24 horas.

"Lo que sí hay que entender es que debe operar un porcentaje ínfimo de la flota, como consecuencia de la cantidad de pasajeros que se mueve a esa hora, ya que en ese horario no hay una cantidad considerable", argumentó.

"Para operar en horas de la noche y madrugada, los costos de operación se disparan y la cantidad de remuneración de ventas de boletos disminuye; entonces, hay que buscar un punto de equilibrio económico y financiero que permita la prestación del servicio y que también tenga la remuneración empresarial acorde a la inversión que se realiza", explicó.

Añadió que el proyecto puede ser dialogado. "Veo la necesidad del servicio pero en intervalos prolongados y no veo la necesidad de que exista la utilización de un flota interesante, es decir, a todos los orígenes y destinos", indicó.

Ruiz Díaz refirió que debe de hacerse un análisis, un relevamiento de las zonas y franjas de la población que más utiliza transporte público a esa hora y determinar en función a esos datos cuáles son las líneas que pueden prestar el servicio.