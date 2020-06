Presupuesto vs. pandemia y recesión

FONDOS YA UTILIZADOS. Como faltan recursos presupuestarios para atender imprevistos en esta crítica situación, sobran argumentos para buscar nuevos fondos. A comienzos de junio de 2020 fueron gastados e invertidos ya unos 925 millones de dólares vs. virus y recesión. Los 500 millones de USD suministrados por el BCP están en proceso de devolución. Los fondos obtenidos por los bonos soberanos, ascendientes a unos 400 millones de USD, ya fueron así mismo casi todos utilizados. Además la construcción masiva de obras viales, viviendas, escuelas y alcantarillados, entre otras muchas, hará necesarios, con razón, centenares y centenares de millones de dólares más. Por otro lado, el Poder Ejecutivo planteará un endeudamiento del Banco Nacional de Fomento y de la Agencia Financiera de Desarrollo por otros USD 400 millones,

¡QUIÉNES LOS PAGAREMOS? Así las cosas, surgen dos cuestiones cardinales a ser respondidas: Una es de dónde se obtendrán tales multimillonarios fondos adicionales en dólares norteamericanos. Se los necesita ya ahora mismo. La segunda cuestión es ¿quiénes los pagaremos cuando vayan venciendo? Ya en algunos años serán centenares de millones de dólares a devolver. Estimaciones varias los posicionan a futuro en unos 3.000 millones de USD a ser gastados e invertidos tan solo dentro de los próximos años. Los tendremos que pagar todos nosotros ya a fines de esta década y con seguridad nuestros hijos y nietos en las posteriores. Sobre todo si no se reforma el Presupuesto General de la Nación ni el régimen de compras públicas ni se mejora su control.

BONOS SOBERANOS, MÁS RÁPIDOS. El Ejecutivo se halla reflexionando acerca de las estrategias para conseguir muchos millones de dólares más. ¿De dónde? Probablemente resulte más barato y rápido conseguirlos a través de la emisión de más bonos soberanos a ser colocados en el exterior. Al respecto, ya hay experiencia a favor. Y los plazos para devolverlos y las tasas de interés son relativamente razonables. Si ellos no resultaren suficientes, ¿a dónde recurrir? A las instituciones multilaterales de asistencia crediticia también es posible y sus fondos son más favorables en plazos y tasas de interés. Solo hay que saber que estos últimos necesitan más tiempo para su obtención.

¿IB? Algunos han propuesto endeudarse con Itaipú Binacional. Sin embargo, no existe hasta ahora en la Entidad Binacional Paraguayo-Brasileña ninguna solicitud formal de préstamo de parte del Gobierno paraguayo. Si ello ocurriera, las Altas Partes Contratantes tendrán primero que ponerse de acuerdo. Los documentos oficiales de la IB no hacen posible financiar otras actividades, que no sean las hidroeléctricas y conexas, fuera de su área de influencia. La IB seguirá pagando deudas hasta el 2023. Para entonces habrá que decidirse sobre el precio de la tarifa y estarán pendientes de financiación varias obras de navegación así como dos turbinas más sin olvidar gastos e inversiones en mantenimiento y modernización, en áreas sociales y ambientales juntos con muchos más en obras de infraestructura en ambos países.

¿RMI? Lo que definitivamente no será posible es financiar el megaendeudamiento con las Reservas Monetarias Internacionales de nuestro país. La Ley Orgánica del Banco Central Nº 489/95 modificada por la Ley N° 6.104/18 es clara al respecto en su artículo 61 “Objeto de la RMI”: “Las reservas monetarias internacionales del Banco Central del Paraguay están destinadas exclusivamente a mantener la normalidad en las transacciones en el mercado libre de cambio, a superar dificultades transitorias en la balanza de pagos y a preservar el valor externo de la moneda nacional”.