Presentan la nueva PlayStation 5

Entre las características principales se encuentran un procesador más potente, más memoria RAM y una tarjeta de procesador gráfico con mucha más calidad que la anterior.

El nuevo control de la PS5 cuenta con un mando equipado con micrófonos para que los jugadores se puedan comunicar sin precisar de auriculares y un botón para compartir contenidos, informó el medio El Mundo.

Así también, tiene botones de gatillo adaptables en las posiciones de L2 y R2 para los juegos de guerra.

Nuevos juegos

Entre los juegos que estarán disponibles para la consola se encuentran Horizon, Village Resident Evil, Deathloop, Demons Soul, Bugsnax, NBA 2K 2021, Little Devil Inside, Astro Playroom, Hitman III, Solar Ash, Godfall, Jett The Far Shore, Ghostwire y Odd World Soulstorm.

Así también, figuran Kena, Bridge of Spirits, Destruction Allstars, Gran Turismo 7, Rachet Clank, Spiderman y una versión extendida del GTA V.

Si bien, hasta el momento no se revelaron los precios, se estima que rondarían los 500 euros.

El lanzamiento de la nueva PS5 fue tendencia en Twitter y los usuarios no dejaron de preguntarse por el precio de las consolas.