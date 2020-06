Playstation, Google y EA posponen lanzamiento de productos en solidaridad con protestas

"Este no es el momento de celebrar el lanzamiento (de nuevos videojuegos). Por ahora (...) sobre todo debemos permitir que se escuchen voces más importantes", dijo PlayStation en Twitter.

La consola de Sony había planeado presentar nuevos títulos este jueves 4 de junio.

Las manifestaciones masivas, algunas de las cuales se han tornado violentas, se multiplicaron en Estados Unidos para protestar contra la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que se ha convertido en un símbolo de la violencia policial.

Google, que presentaría este miércoles una nueva versión de Android, su sistema operativo para teléfonos inteligentes, también pospuso el lanzamiento a una fecha posterior no especificada.

"No es el momento de celebrar (la nueva interfaz)", indicó el gigante de internet en la página web de desarrolladores de Android.

Embed Hemos decidido posponer el evento de PS5 del día 04 de junio.

Sabemos las ganas que hay de saber más sobre los juegos de PS5, pero no sentimos que sea el momento para celebraciones y por ahora, queremos dar un paso atrás para que voces más importantes sean escuchadas. https://t.co/bPfzScMovg — PlayStation España (@PlayStationES) June 2, 2020

El editor de videojuegos estadounidense Electronic Arts ya había anunciado el domingo su decisión de posponer su evento vinculado al título de simulación deportiva Madden NFL 21 (fútbol americano), programado para este lunes.

"Apoyamos a nuestros amigos, jugadores, colegas y socios afroestadounidenses o de la comunidad negra", dijo EA en Twitter.

"Nuestra atención inmediata se centra en lo que podemos hacer para lograr el cambio. La injusticia y la discriminación sistemática envenenan nuestra nación y nuestro mundo".