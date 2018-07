Presentan centro de denuncia de violencia hacia transexuales

Con esto se lanza la campaña “Cedostal Paraguay - Denunciá la violencia hacia las personas trans”, que tiene los atropellos a derechos humanos del sector.

Rotela detalló en contacto con la emisora 970 AM que el año pasado se cuantificaron un total de 50 casos de violación de derechos humanos hacia las personas trans y este año ya suman 30.

Lo que se busca es empoderar a las víctimas y también acompañarlas con un asesor jurídico. Mediante esta acción se pretende además un trabajo en conjunto con la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior.

“Con eso le proveemos al Estado de mayor información y esperamos que se haga justicia”, indicó.

La organización exige por medio de la campaña que se creen herramientas de protección que sancionen a los violentos, ya que muchos no denuncian los hechos por sentirse vulnerables.

Situaciones de violencia contra personas trans

Yren Rotela detalló que el contexto de mayor violencia es la zona de trabajo sexual, donde no solo los ciudadanos comunes incurren en agresiones, sino también los mismos policías.

La otra situación de violencia es el servicio de salud, donde las personas trans son atendidas de manera inadecuada. “Se les falta el respeto”, reclamó.

Otro contexto es la educación, donde se les niega el acceso y, finalmente, la Justicia, con casos de asesinatos que no fueron esclarecidos.

Las leyes no incluyen a los trans

Rotela señaló que un aspecto de la lucha de su organización es la lograr que las leyes las protejan.

“No puede ser que la Ley de violencia contra la mujer no nos proteja y no garantice a nosotras. Entonces tiene que haber una ley contra toda forma de discriminación, una ley de identidad de género e incluir sanciones por odio. El Código Penal no establece sanciones y la gente nos violenta por odio, porque están en contra de nuestra identidad”, sentenció.

Número para denunciar

La documentadora de Panambi, Mariana Sepúlveda, informó que se cuenta con la línea telefónica (0983) 321-006 de 9.00 a 17.00 para tomar las denuncias de violencia contras personas trans.