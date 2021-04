El médico que dirige el hospital de referencia en atención materna, neonatal e infantil manifestó su preocupación por la cantidad de casos que se reciben.

Acuña refirió que últimamente se observan muchas reuniones sociales de baby showers o revelaciones de sexo del bebé, que a su vez posibilitan que se pierdan los cuidados sanitarios y las embarazas se terminen exponiendo a contagios.

“Realmente este momento que estamos viviendo no es propicio para ese tipo de actividades, no va a pasar nada si no se hacen. Pero sí puede ser grave cuando la embarazada se contagie de coronavirus y pase a terminar en una terapia con el bebé adentro”, alertó el médico.

Asimismo, mencionó que el virus del Covid es tan impredecible que nadie puede decir que está exento de que le pase algo. “Hoy tampoco la gente puede decir que no sabe cómo cuidarse”, señaló.

El profesional insistió en la preocupación de la institución por la cantidad de casos que reciben, ya que últimamente recibieron pacientes graves, donde tuvieron que interrumpir los embarazos a causa de la gravedad de las madres.

“Un caso que tuvimos fue de una funcionaria de Coronel Oviedo, que llegó con un cuadro grave de Covid y tuvimos que intubarle, después empeoró y tuvimos que interrumpir el embarazo porque la mamá no tenía chance de recuperarse. En la madrugada de ese día la mamá falleció y la bebita fue dada de alta hace 15 días”, recordó Acuña.

El director del centro asistencial reiteró la necesidad de tomar las precauciones correspondientes atendiendo a que el país enfrenta un momento complicado en la pandemia del Covid-19.