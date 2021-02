El intendente de Asunción y candidato del Movimiento Orden Republicano, Óscar Nenecho Rodríguez ; Daniel Centurión , de Compromiso Republicano; y el senador Martín Arévalo , de Fuerza Auténtica Colorada, participaron este jueves de un debate en el programa Mina a la Tarde trasmitido en dúplex por NPY y radio Monumental 1080 AM .

Cada uno de los tres precandidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR) que disputarán por la intendencia de la capital hablaron del motivo por el cual la dirigencia del partido no eligió un candidato de consenso de caras a las elecciones internas municipales del 20 de junio.

Este tema derivó, posteriormente, en una ida y vuelta de ataques políticos entre Centurión y Rodríguez, que representan a las grandes facciones del Partido Colorado.

Le puede interesar: Nenecho acusa que muchos utilizan la ANR para robar

El Movimiento Honor Colorado, liderado por el ex presidente de la República, Horacio Cartes, se volcó a la candidatura del actual jefe de la Comuna capitalina y, según Daniel Centurión, la dirigencia del equipo Colorado Añetete le pidió que se presentara a la pugna partidaria.

El senador Martín Arévalo también era parte del oficialismo, pero durante el debate expresó que no estuvo de acuerdo con la figura de Nenecho Rodríguez como candidato de consenso para Concordia Colorada, el movimiento ideado en el marco de la Operación Cicatriz entre Colorado Añetete y Honor Colorado.

Este tema caldeó los ánimos de los otros dos precandidatos a la intendencia de Asunción por la ANR. Rodríguez alegó qué el presidente Abdo Benítez le manifestó al principio que le daría el apoyo a su candidatura por Concordia, pero que faltó a su palabra.

Más detalles: Nenecho Rodríguez ningunea a Dani Centurión y dice que su rival será Martín Arévalo

Dijo que tal respaldo se rompió cuando dentro del equipo político del jefe de Estado se opusieron al hecho. "Ciertos actores del entorno de Marito que tenían intenciones de candidatarse, como (Julio) Ullón, fueron los que pusieron trabas", lanzó.

"El secretario privado del presidente, Mauricio Espínola, me convocó en su casa (...). Los que más se opusieron dijo él que fueron Hugo Ramírez y Julio Ullón, y ahí se produjo el enfriamiento (...). Quien no se mantuvo en lo que dijo fue el presidente, incluso José Alberto Alderete fue testigo", reforzó.

Centurión, por su parte, lo trató de "mentiroso". En su versión acotó que a él, Mario Abdo, en cambio le pidió "escuchar" a su equipo político con relación al candidato de consenso. Sostuvo que la dirigencia no halló a Rodríguez como el indicado y que a consecuencia plantearon su precandidatura.

Nota relacionada: Senador Martín Arévalo inscribe su precandidatura a intendente de Asunción

Rodríguez tiró otro dardo sobre el punto y expresó que "desde un principio, la candidatura de Daniel Centurión ya se venía gestando desde el seno de los Samaniego".

"Estás mintiendo, una vez más estás mintiendo", le retrucó su contrincante. "Yo no sé las decisiones de los referentes, solo digo que esa dirigencia me pidió presentarme", vertió.

Arévalo tuvo pocas intervenciones en el debate que estuvo acaparado por el candidato del oficialismo y el cartismo. No obstante, aseguró que no declinaría de sus intenciones de llegar a la intendencia de la capital.

Lea además: Dani Centurión renuncia al Ejecutivo y se enfrentará a Nenecho Rodríguez

Centurión, más allá de plantear propuestas, mencionó que "Asunción hace 20 años está atrasada", que "sueña con una Asunción distinta" y que no quiere "soluciones parches". "Porque se está haciendo parches que van a fracasar", refirió sobre la administración de Rodríguez. Se jactó de que cuenta con el voto de Mario Abdo.

El precandidato apoyado por Honor Colorado no se quedó atrás y expuso que no tiene "la varita mágica" para solucionar de la noche a la mañana los problemas de Asunción, pero que está trabajando. Dijo que la política que pretende instalarse en la ciudad no quiere dejar que un "pendejo retobado" trabaje.

Las inscripciones de precandidaturas a las intendencias y concejalías de todo el país cerraron el lunes último y desde el Tribunal Electoral Partidario (TEP) informaron que ingresaron 1.585 expedientes y que el próximo 22 de febrero se tendrán los datos de las cantidades que pertenecen a solicitudes de intendentes y concejales.