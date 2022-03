Por segundo día cierran Puente de la Amistad por suba de combustibles

"No quisimos que se repita el cierre del Puente de la Amistad. Hoy se manifiestan 5 a 10 minutos y liberan", manifestó el comisario Carlos Cáceres, director de Prevención y Seguridad de la Policía a Monumental 1080 AM, además de señalar que hay unos 20 cortes de ruta a nivel país.

El acuerdo al que llegaron los dirigentes de la movilización en el microcentro de Ciudad del Este y la Policía Nacional es cerrar media hora y liberar el paso otra media hora. El primer cierre se produjo a las 8:00.

Muchos conductores que fueron sorprendidos en la fila expresaron su rabia e impotencia, señalando que el problema de la suba del combustible se da en todo el mundo y tiene directa relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que nada puede hacer el Gobierno Nacional.

“Qué parte de que no somos un país productor de petróleo no estamos entendiendo, ni siquiera una refinería tenemos. Yo tengo que trabajar, nadie me regala nada y estos haraganes tienen que ir trabajar y dejar de perjudicar a los que queremos trabajar”, se quejó Jorge Giménez.

En Ciudad del Este, además del microcentro, hay piquetes instalados en la zona de la rotonda del Área 1, donde también se procede a bloquear el paso y en el kilómetro 10.

En Minga Guazú están instalados en el kilómetro 16 y en el kilómetro 30 sobre la ruta PY02. En este último punto están concentrados los camioneros. Igualmente tienen el apoyo de los campesinos de la comunidad El Triunfo, liderados por Tomás Zayas.

En tanto al Norte, sobre la ruta PY07, ex-Supercarretera, están instalados en la salida del centro urbano de la ciudad de Hernandarias. Otro punto de manifestación se encuentra en el kilómetro 73, distrito de Itakyry.