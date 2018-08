¿Por qué San Cayetano es el patrono del trabajo?

Según la biografía de San Cayé, publicada por aciprensa, provenía de una familia con muchos recursos económicos, pero optó por desprenderse de todo y repartir entre los más necesitados. Desde aquel entonces, se lo considera como el patrono del pan y del trabajo, que auxilia a los que necesitan.

"Veo a mi Cristo pobre, ¿y yo me atreveré a seguir viviendo como rico? Veo a mi Cristo humillado y despreciado, ¿y seguiré deseando que me rindan honores? Oh, que ganas siento de llorar al ver que las gentes no sienten deseos de imitar al Redentor Crucificado", dice una de sus cartas publicadas.

La imagen de San Cayetano, venerada por los católicos, lleva en su mano una espiga de trigo, cuyo significado se vincula con el pan para el hogar.

Cayetano nació en Italia, se ordenó sacerdote a los 33 años y llevo una vida al servicio de los demás. Tras su muerte, el 7 de agosto de 1574 aparecieron varios testimonios de milagros. En 1961 fue declarado santo por el papa Clemente X.

Devoción ante la necesidad

En Paraguay existe gran devoción hacia el patrono del trabajo. San Cayetano es uno de los intercesores al que más se recurre en los momentos de apuros.

san cayetano.JPG La imagen de San Cayetano es venerada en todo el país. Fernando Calistro.

Según dijo a Última Hora el padre Ramón Mongelós, párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Capiatá, los compatriotas recurren mucho a la fe en momentos de desesperación.

“Por la pobreza que hay en el país, la gente busca a quien acudir y es así que creció la devoción. Lo mismo pasa con San Expedito, la Rosa Mística. La gente recurre mucho a la fe y a la Iglesia ante situaciones de apuros”, explicó.

El sacerdote católico explicó que la figura de San Cayetano se relaciona mucho con los pobres ya que este ayudaba a los más necesitados.

El prelado dijo que si bien la intercesión de los santos es milagrosa, también se necesita que se ponga empeño y esfuerzo para que el progreso llegue a los hogares.

Devoción 2.0

La costumbre de los fieles de colocar pasacalles, banderines, afiches y estampitas de los santos está migrando hacia una devoción más participativa en las redes sociales.

Para el padre Ramón Mongelós, este es un ejemplo del buen uso que se da a las redes sociales, ya que ayuda a que se difunda un mensaje de bien.

“Se aprovecha mucho las redes sociales para enviar oraciones, el evangelio del día, oraciones, agradecer por los milagros, entre otros. Para una persona que está en cama o alguien que necesita, un mensaje de estos le puede ayudar mucho”, dijo el sacerdote.

Tradición

Desde hace 56 años, cientos de creyentes llegan cada 7 de agosto a la capilla San Cayetano, situada sobre la calle Testanova del barrio Sajonia, en Asunción, para agradecer y cumplir sus promesas al patrono del pan y el trabajo.

La comisión Amigos de San Cayetano del Paraguay, como cada año, prepara en el sitio el tradicional Karu Guasu para más de 300 personas. La comida se elabora con las donaciones de los fieles que llegan hasta el sitio.

Las personas que adjudican la intercesión de San Cayé la posibilidad de trabajar o el progreso en lo económico acostumbran recordar a su santo compartiendo con los vecinos y los más necesitados productos alimenticios como galletitas, chocolatadas, panchos, entre otros, emulando el gesto que tuvo Cayetano en vida.