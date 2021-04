Policía recupera dos vehículos en allanamiento en Areguá

Del lugar se recuperaron dos automóviles de la marca Toyota, uno de ellos modelo Allion, color plateado, con chapa AAED 687 y el otro tipo Premio, color plata, con chapa CFK 149.

El comisario Justo Tomás Galeano, jefe del Departamento de Control de Automotores, explicó que hay una banda de delincuentes, liderada por Roque Gabriel González y otros hombres, quienes adquieren los vehículos de Foz de Iguazú, en el Brasil, pagando un cierto porcentaje y luego venden los rodados en Paraguay, quedando con la cuenta la persona que compró el vehículo en nuestro país.

Dijo que estos hombres compran de un particular un vehículo, por lo que pagan un cierto porcentaje y que en estos dos casos pagaron G. 13 millones, firmaron todos los pagarés, se le dio una cédula verde y con eso vuelven a la capital del país a vender nuevamente.

"El que tiene el vehículo acá donde estamos allanando tiene el título ahora hay que ver si es original o no, porque los propietarios están acá con los títulos originales que ya revisé yo, ahora vamos a ver que documento tiene él (Faustino Samaniego)", agregó.

Versión de los dueños de los vehículos

Faustino Samaniego afirmó ser el propietario de ambos vehículos, sin embargo en el sitio se presentó otro ciudadano identificado como Cristhian Figueredo, quien también alega ser el dueño de los mismos rodados, que fueron robados y adquiridos por medio de contratos privados.

Cristhian Figueredo, manifestó que tiene el título original y que es la segunda vez que recupera su vehículo y que en diciembre pasado había secuestrado el rodado de un militar de la zona de Pozo Colorado, en el Departamento de Presidente Hayes.

Mencionó que compró el rodado de una playa de vehículos y un señor llamado Cristian Palma, que reside en el kilómetro 7 de Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, adquirió el vehículo entregando la suma de G. 13 millones y G. 1.200.0000 mensual y anualmente G. 4 millones.

Aseguró que esta persona le llegó a realizar el pago de dos cuotas y nada más, luego le dijo que le entregó el vehículo a un sobrino suyo de San Lorenzo, que no le pagó más y él tampoco iba poder pagar porque tiene su cuenta y que podía hacer yo la orden de secuestro porque su sobrino ya no le atendía.

"Hicimos el mandamiento de secuestro, buscamos más de dos meses, no pudimos encontrar, después un amigo de Pozo Colorado me ubicó y me mandó que estaba en el predio de los militares, nos fuimos un día viernes antes del Año Nuevo, recuperamos el vehículo, nos entregó tranquilamente, el militar pagó G. 28 millones por el vehículo, su contrato no servía porque tampoco tenía certificación y según él no entendía", expresó en conversación con C9N.

Por su parte, Faustino Samaniego, manifestó que se dedicaba a la compra venta de vehículos y que él tiene el título de de la Toyota modelo Allion, la cadena de contratos, la cédula verde y que el vehículo se secuestró porque tenían que volver a entregarle y que no se apropió del rodado.

"Yo gané el juicio que el señor Cristhian Figueredo había presentado contra el señor Cristian Palma en el Juzgado de Santa Rosa del Aguaray, me fui me presenté en el Juzgado y solicité el derecho de tercería que con todo el derecho me corresponde porque tengo los documentos que a mí me avalan, se levantó esa orden de secuestro el cual salió la sentencia y se me otorga el vehículo, pero no como depositario judicial sino como dueño del vehículo", mencionó.

Con relación al vehículo Toyota, modelo Premio, dijo que tuvo otra orden de secuestro, se hizo el derecho de tercería, aparecieron con otra orden de secuestro de Isabelino Rotela contra Roque Gabriel González, pero habiendo una sentencia de por medio en el cual se otorgaba el derecho de tercería.

Los vehículos recuperados serán trasladados hasta el Ministerio Público de Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná.