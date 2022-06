Policía identifica cadáver hallado calcinado en un vehículo en Capiatá

Según los investigadores, hace 22 días en la ciudad de Nueva Colombia, Departamento de Cordillera, el hombre realizó una denuncia en la Comisaría local, manifestando que fue raptado y despojado de sus pertenencias. Mencionó que fue maniatado en el interior de su vehículo que posteriormente fue incinerado.

El comisario Hugo Grance, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, explicó a NPY que es un episodio casi similar y que el hombre había manifestado en aquella oportunidad que logró salir de su camioneta.

"Llamativamente tuvo un episodio final con similares características", agregó.

Dijo que en la mañana de este miércoles acudieron otra vez al lugar del hallazgo expertos en siniestros, personal de Criminalística, quienes realizaron una tarea de verificación, a fin de poder buscar algún elemento que pueda conducir a la causa del incineración del vehículo y de la persona en el interior.

Explicó que tanto la persona como el vehículo fueron totalmente consumidos por las llamas y que se levantaron algunas muestras, con el fin de poder analizarlas.

Además se indagan algunas cámaras de circuito cerrado que puedan demostrar de que hubo una segunda o tercera persona participante en este hecho.

"Hasta el momento no encontramos a esa persona sospechosa, estamos trabajando para el efecto. Hicimos otra vez una recreación el día de la fecha a fin de poder observar los elementos técnicos con que contamos, a ver si pueden captar o no la salida de otra persona involucrada y todavía no lo hemos encontrado", expresó.

Se elevó un informe al Ministerio Público solicitando algunas diligencias que serán desarrolladas en el transcurso de este jueves.

El vehículo fue encontrado a las 14:00, del viernes 17 de junio, en un terreno privado en el barrio San Miguel, en el km 22,5 de la ruta PY02, en la ciudad de Capiatá.