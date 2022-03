Polémica en Senado por proyecto que deroga Ministerio de la Niñez

El mismo ya hizo la presentación oficial de su propuesta, que plantea derogar las leyes que elevaron a la categoría de ministerio a Niñez y Adolescencia, Desarrollo Social y Comunicación, y así eliminar gastos innecesarios.

“Se dio la entrada en la sesión y fue remitido a los tres ministerios en cuestión y al Ministerio de Hacienda. Esperamos sus respuestas”, refirió el proyectista.

“Todos pasaron a tener más jefes, direcciones, secretarías generales, viceministerios y demás. Y ningún adelanto se ve. Estructuras ágiles, de respuesta rápida y eficientes necesitamos. No elefantes”, remarcó Godoy.

“Y que se empiece por esto que fue reciente y culpa nuestra que aprobamos”, dijo.

“Se crearon por necesidades partidarias, básicamente, del mismo gobierno”, refirió el luguista Hugo Richer.

“Lo que se plantea ahora es otra improvisación. La caracterización que tengo es que el Estado es débil”, remarcó.

“Gigante, prebendario a las necesidades del propio Partido Colorado, grupos económicos, contratistas del Estado, pero débil en políticas públicas”, consideró.

“No cumplen la función, pero antes que eliminar hay que fortalecer”, indicó.

“El Estado debe aumentar sus profesionales del área social, maestros, orientadores, trabajadores sociales, médicos”, sostuvo la senadora colorada Blanca Ovelar.

“Yo no acompaño”, se limitó a señalar Arnaldo Franco, también de la ANR, quien cree que no va a prosperar.

La liberal Zulma Gómez alega que se debe cambiar a la ministra de la Niñez. “Tiene mucho conocimiento, es una mujer capaz, pero yo la veo enferma, sin capacidad de reacción”, manifestó.

Su correligionario, Fernando Silva Facetti, sostuvo que se necesita de manera urgente reformar la estructura del Estado, y recordó que el vicepresidente Hugo Velázquez había liderado un plan, que al final quedó en la nada.

“Se deberían incluir las empresas públicas deficitarias como Copaco, Essap, Capasa, o pasar a Petropar y ANNP a rol exclusivo de regulador, y no estar en competencia con el sector privado”, indicó.

“Esta es la posición de muchos sectores en el Congreso y también de sectores empresariales, sobre todo de que el problema está en disminuir los gastos sociales”, cuestionó la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu.

“Es una visión instalada desde hace mucho tiempo para evitar lo que sí hay que hacer en Paraguay, que es una reforma tributaria con justicia social”, consideró.

“Vamos a oponernos”, sentenció el luguista Jorge Querey, sentando ya una postura en contra de la propuesta.

“Desde luego que hay una incomprensión cuando menos de lo que estratégicamente debieran hacer estas instituciones”, indicó.

“No tiene sentido el tema, que en vez de convertir una institución de carácter nacional, que pueda ser un ministerio importante, sacrificar el término y reducir su presupuesto. No tiene razón de ser”, dijo Sixto Pereira.

“Es un disparate, que ni vale la pena discutir”, sentenció la progresista Desirée Masi, bajando línea en contra.

Buscan suprimir altos cargos

El proyecto de ley, presentado por el senador colorado Sergio Godoy, apunta a suprimir y eliminar los altos cargos en la función pública.

En ese contexto, la propuesta establece la derogación de las leyes que elevan al rango de Ministerio a Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia y Comunicación.

Además, la creación de un fondo de contingencia para afrontar el alza del precio de los combustibles y promover la producción y el uso de fuentes de energía de producción nacional.

En su exposición de motivos, Godoy indica que la elevación de rango de las secretarías a ministerios trajo aparejada la creación de nuevas dependencias, citando jefaturas, direcciones y viceministerios.

Aclara que las leyes, que ahora plantea que se deroguen, son las que se crearon durante este periodo legislativo, que se inició en 2018.

Incluso menciona que la “jerarquización” le cuesta anualmente a los paraguayos USD 40 millones, y que equivale a todo lo recaudado en impuesto a la renta personal.

“Este proyecto busca disminuir nuestro excesivo, innecesario y superfluo gasto público, por un lado, y por el otro, que ese ahorro sea destinado a un fondo de contingencia para atender las fluctuaciones al alza del mercado de combustibles”, es el argumento del senador.

“La experiencia ha demostrado que en nada mejoró la gestión en estos ámbitos por el solo hecho de pasar a constituirse en ministerios, al contrario, se han agrandado sus estructuras”, cuestionó.

TEXTUALES

"Lo que realmente hay que plantear es el fortalecimiento de las políticas públicas, antes que eliminar". Hugo Richer, Frente Guasu.

"No es recortando la política social que se debe ahorrar. Hay gastos superfluos en consultorías y estudios". Blanca Ovelar, ANR.

"Vamos a analizar desde un punto de vista presupuestario y el impacto que pueda tener en proyectos sociales". Amado Florentín, PLRA.

"El Mitic y Niñez, realmente el trabajo no me satisface para nada lo que se hace. No se ven los resultados". Martín Arévalo, ANR.

"Existen funciones superpuestas por dos o hasta tres instituciones. Se debería incluir a empresas públicas deficitarias". Fernando Silva Facetti, PLRA.