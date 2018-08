Polémica por cuenta falsa en Twitter del ministro de Cultura

La primera publicación con relación al tema en la cuenta falsa de Twitter se realizó este miércoles a la 11.00.

“URGENTE: Fallece por infarto la escritora Isabel Allende”, mencionaba. La noticia comenzó a expandirse por la plataforma social y varios usuarios no tardaron en cuestionar al secretario de Estado.

Capdevilla Fake.jpeg

Minutos después, en contacto con radio Monumental 1080 AM, Capdevila aclaró que no tiene ninguna cuenta en la mencionada red social y que el perfil no era suyo.

“No sé quiénes están detrás de la publicación, pero vamos a investigar. Es una información falsa y malintencionada; lamento mucho lo acontecido”, expresó el encargado de la cartera cultural.

Medios internacionales se hicieron eco de lo acontecido, y aclararon que la noticia es de procedencia falsa. Tal fue el caso del periódico chileno La Tercera, que relató el inicio del malentendido.

Lea más: Ejecutivo designa a Rubén Capdevila como secretario nacional de Cultura

Rubén Capdevila fue designado por el presidente Mario Abdo Benítez como el nuevo titular de Cultura, en reemplazo de Fernando Griffith.

Capdevila se desempeña desde hace siete años dentro de la Secretaría de Cultura, donde estuvo primeramente como coordinador técnico del Programa Fondos de Cultura y del Programa de Ediciones y Publicaciones.

También fue director de Planificación y Proyectos de la misma cartera. Es investigador y escritor, y hasta este lunes ocupó el cargo de director de la Biblioteca Nacional del Paraguay.