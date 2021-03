PLRA presiona por juicio político y Honor Colorado espera reacción de Abdo

"La multibancada de Diputados del PLRA que ha estado en sesión permanente durante todo el día de ayer viernes 5 de marzo ha decidido impulsar el juicio político al presidente de la República siendo las 00:20 del sábado 6 de marzo del 2021", comunicó la diputada Celeste Amarilla este sábado en su cuenta de Twitter.

Esta información fue corroborada por el diputado Édgar Ortiz, quien dijo a La Lupa, programa emitido por Telefuturo, que la postura era apoyada por el llanismo.

"Fuimos consultados y dimos nuestra aprobación. Yo creo que la gente ya no aguanta", argumentó.

No obstante, desde Honor Colorado, el diputado Walter Harms dijo que esperarán analizar la situación una vez que el presidente se pronuncie al respecto. "El lunes vamos a reunirnos en bancada para ver a qué llegamos. Me parece prudente", mencionó.

Sobre la posición de los liberales, dijo que ellos no van a marcar la agenda de los colorados.

"Los liberales no tienen por qué presionarnos a nosotros, vamos cada uno a respetar nuestros espacios y nuestras decisiones. No nos quieran también llevar por delante. No nos van a marcar la agenda", sostuvo.

Agregó que no es fácil tomar esta decisión, pero que esperan que Abdo pueda cambiar el rumbo de su administración. El cartismo ya salvó al jefe de Estado de la amenaza de un juicio político en el 2019.

“Que deje de endiosar a sus actores políticos y salir a pintar un país de maravillas. Hay hombres que tienen que cambiar, que en vez de ayudar, le dañan", afirmó.

Por su parte, la diputada del Partido Encuentro Nacional, Kattya González, dijo que es muy difícil mantener una posición institucional si el gobierno reprime de esta manera. Señaló que no defenderá la gestión del presidente.

"Hay que analizar todo el escenario, no solamente el juicio político de una persona. Si hacemos un cambio de fusible, en la línea de sucesión sube Hugo Velázquez o tenemos que hacer un llamado a elecciones generales porque nosotros los legisladores tampoco hemos cumplido a la altura de las circunstancia", reconoció.

Afirmó que el vicepresidente Hugo Velázquez en la línea de sucesión es un inconveniente para el juicio político. "Un doble juicio político, eso es lo que hay que analizar", indicó.