Cuestionan solución parche y piden desmantelar la estructura corrupta

La estructura mafiosa y corrupta que daña el sistema de salud pública no se desactiva con la salida de una persona, sino con cambios profundos, coincidieron varios referentes diputados de la oposición, al observar la renuncia del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que asociaron con una intención de aplacar los ánimos eufóricos que se vive en la calle a causa de la indignación.

La diputada Rocío Vallejo manifestó que debe ser desmantelada esa estructura para poder encontrar soluciones a la crisis sanitaria.

“La salida de una persona no soluciona el problema. Espero que el nuevo ministro sea firme, desmantele las estructuras corruptas administrativas, sea firme en no recibir presiones de las estructuras corruptas privadas apoyadas por políticos, que haga patria. O si no, dejá nomás”, expresó la legisladora.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celso Kennedy, refirió que las carencias en el Ministerio de Salud son a causa de una deuda histórica de los gobiernos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“A lo largo del tiempo, la deuda de la ANR con el país es enorme, por eso esta carencia. La renuncia del ministro Mazzoleni no amortiza lo suficiente y por lo tanto Mario Abdo debe plantear un plan para desarticular la mafia en el Ministerio de Salud si quiere paz social”, advirtió.

En tanto que el diputado del PPQ, Sebastián Villarejo, dijo que valoraba el trabajo de Mazzoleni y cuestionó la ausencia del presidente de la República Mario Abdo, de quien, dijo, vive en una burbuja. Indicó que el sistema está podrido y que es responsabilidad de los gobiernos colorados.

“La crisis sanitaria, así como la de educación es responsabilidad no solo de este gobierno sino de un sistema sostenido hace decenas de años. 62 de los últimos 67 años nos gobernaron los mismos. Seamos claros. No se trata solo de cambiar de nombres, el sistema está podrido y destruye a nuestro país. En el 2020 el presidente demostró cero liderazgo para hacer reformas reales, y era el momento. Necesitamos que una nueva generación gobierne”, sentenció.

También la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, criticó el cambio sin reforma y señaló que no se puede aceptar una movida solo para descomprimir la tensión.

“La mejora de la gestión de Salud pasa por un saneamiento de la estructura entera, no por un cambio de ministro. Si el nuevo ministro no va a tener el respaldo político para sanear la estructura corrupta, nada trascenderá. No es correcto aceptar una maniobra táctica para descomprimir el clima político. Debe instalarse al mismo tiempo un equipo de crisis con poderes administrativos, integrado por personas confiables y con trayectoria, respaldado por un equipo auditor y contralor”, concluyó.