Piso 21 y Black Eyed Peas lanzan su nueva canción

Piso 21 agregó: "Finalmente nos juntamos en su estudio en Los Ángeles durante tres días y la magia y el flow se conjugaron para poder crear música juntos, allí nació esta canción que es una expresión de amor hacia esa mujer que nos enamora".

Las agrupaciones también lanzaron el vídeo que fue grabado en Los Ángeles y dirigido por Shadae Lamar Smith, quien ya había trabajado con Will.i.am y había dirigido varios trabajos para publicaciones como Vogue.

"El clip tiene un concepto retro futurista que evoca los performances en vivo de The Ed Sullivan Show, uno de los programas musicales más emblemáticos en EEUU entre 1950 y 1970", agregó la información.

Piso 21 & Black Eyed Peas - Mami (Video Oficial)

Piso 21 es una banda de pop latino y reguetón que surgió en Medellín en 2011 y actualmente está conformada por Juan David Huertas Clavijo, El Profe; Pablo Mejía Bermúdez, Pablito; David Escobar Gallego, Dim, y David Lorduy Hernandez, Lorduy.

Entre sus canciones más reconocidas están Suele suceder, con Nicky Jam; Me llamas, con Maluma; Déjala que vuelva, con Manuel Turizo, y Te amo, con Paulo Londra.

"En septiembre el Adrenalina World Tour llega a México para hacer vibrar el Auditorio Nacional con la banda colombiana más exitosa del pop urbano, Piso 21", añadió Warner.

Entre tanto, los Black Eyed Peas, conformados además de Will.i.am por Apl.de.ap y Taboo, son autores de éxitos como I Gotta Feeling, Pump It, My Humps, Shut Up y Where is the love?.